نبيل فهمي يؤكد مكانة العراق المتميزة داخل منظومة العمل

التقى نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، علي فالح الزيدي، رئيس مجلس الوزراء بجمهورية العراق، وذلك على هامش المشاركة في أعمال الشق رفيع المستوى من الدورة (81) للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وتم خلال اللقاء مناقشة التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، وسبل تنسيق الجهود في سبيل الوصول إلى التهدئة واستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد فهمي مكانة العراق المتميزة داخل منظومة العمل العربي المشترك، مشيرًا إلى الحرص على التشاور والتنسيق الوثيق مع جمهورية العراق، بما يعزز من فعالية الجامعة العربية وقدرتها على خدمة المصالح العربية المشتركة.