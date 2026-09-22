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رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

وزير الأوقاف يلتقي السفيرة أميرة فهمي قبيل توليها مهامها لدى سنغافورة

وزير الأوقاف يلتقي السفيرة أميرة فهمي
وزير الأوقاف يلتقي السفيرة أميرة فهمي
عبد الرحمن محمد

استقبل الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، اليوم الثلاثاء، السفيرة أميرة فهمي، سفيرة مصر لدى دولة سنغافورة، وذلك قبيل توجهها إلى سنغافورة لتولي مهام منصبها الجديد.

وزير الأوقاف يلتقي السفيرة أميرة فهمي قبيل توليها مهامها لدى سنغافورة
 

ورحب وزير الأوقاف بالسفيرة، راجيًا لها التوفيق والنجاح في أداء مهام عملها الجديدة، ومؤكدًا أهمية الدور الذي تضطلع به الدبلوماسية المصرية في تعزيز علاقات التعاون والتواصل بين جمهورية مصر العربية ومختلف دول العالم، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم جسور التفاهم والتواصل بين الشعوب.


وتناول اللقاء عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، في ضوء الدور الذي تقوم به المؤسسات المصرية في دعم التواصل الحضاري والفكري، وتعزيز القيم الإنسانية المشتركة، والتعريف بالصورة الحضارية لمصر وإسهاماتها في نشر قيم الاعتدال والتعايش والسلام.


من جانبها، أعربت السفيرة أميرة فهمي عن تقديرها لوزير الأوقاف، مؤكدة حرصها على بذل كل جهد من أجل تعزيز العلاقات المصرية السنغافورية، ودعم مجالات التعاون والتواصل خلال فترة عملها الجديدة.

حضر اللقاء الدكتور السيد عبد الباري، رئيس القطاع الديني، ورفيق القاضي، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

وزير الأوقاف وزير الأوقاف يلتقي السفيرة أميرة فهمي قبيل توليها مهامها سفيرة مصر لدى دولة سنغافورة الدكتور أسامة الأزهري الأوقاف

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