4448 مقرأة و1965 حلقة تحفيظ .. الأوقاف تكشف جهود إدارة شئون القرآن في أسبوع

واصلت الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم بوزارة الأوقاف جهودها في خدمة كتاب الله تعالى ونشر علوم القرآن الكريم، بالتزامن مع التوسع في الأنشطة القرآنية وتعزيز دور المقارئ ومراكز التلاوة والتحفيظ، وذلك خلال الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر 2026م.

وتعمل الإدارة ضمن منظومة متكاملة تعتمد على نظام الدوائر، بما يسهم في توسيع نطاق الأنشطة القرآنية والوصول بها إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين في مختلف أنحاء الجمهورية.

مقارئ ومجالس لتصحيح التلاوة

وشهدت دائرة المقارئ القرآنية خلال الأسبوع عقد 4448 مقرأة قرآنية في مختلف أنحاء الجمهورية، بما يعكس انتظام النشاط واتساع نطاق العمل القرآني.

كما عقدت دائرة مراكز التلاوة وبرنامج "صحح قراءتك" 1170 مجلسًا، بهدف الإسهام في الارتقاء بمستوى الأداء القرآني وتصحيح التلاوة وفق الضوابط العلمية.

279 جلسة للتعلم عن بُعد و1965 حلقة تحفيظ

وفي إطار التوسع في وسائل تعليم القرآن الكريم وإتاحة فرص التعلم أمام مختلف الفئات، عقدت دائرة مجالس الإقراء وقراءة السورة والتحفيظ عن بُعد 279 جلسة خلال الأسبوع.

كما شهدت دائرة التحفيظ عقد 1965 حلقة تحفيظ، بما يدعم جهود رعاية النشء والشباب وربطهم بكتاب الله تعالى حفظًا وتلاوةً وتدبرًا.

وتأتي هذه الأنشطة ضمن منظومة قرآنية متكاملة تواصل الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم تنفيذها، وتجمع بين التلاوة والإقراء والتحفيظ وتصحيح القراءة ورعاية المواهب وإعداد المحفظين، بما يعزز جهود وزارة الأوقاف في العناية بكتاب الله تعالى وخدمة الحفظة والقراء والمتعلمين.