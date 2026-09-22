وزير الخارجية يلتقي مع المرشح السنغالي لمنصب سكرتير عام الأمم المتحدة

عقد وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبدالعاطي لقاءً، اليوم الثلاثاء، مع ماكي سال رئيس جمهورية السنغال السابق ومرشحها لمنصب سكرتير عام الأمم المتحدة، وذلك على هامش مشاركته في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

من جانبه.. استعرض المرشح رؤيته وأولوياته بشأن مستقبل العمل داخل الأمم المتحدة خلال المرحلة المقبلة، وسبل تعزيز دور المنظمة وقدرتها على الاضطلاع بمسئولياتها في مواجهة التحديات والأزمات الدولية المتزايدة، ودعم منظومة العمل الدولي متعدد الأطراف.