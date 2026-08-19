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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

أهلاً مدارس في الغربية.. تخفيضات تصل إلى 35% لتوفير مستلزمات الطلاب بأسعار مخفضة وتخفيف الأعباء عن الأسر

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

افتتح اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، معرض «أهلاً مدارس» بشارع الحلو بحي ثان طنطا، لتوفير المستلزمات والأدوات المدرسية والاحتياجات الأساسية للطلاب بأسعار مخفضة، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحرصًا على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

توجيهات محافظ الغربية 

 وأكد المحافظ أن إقامة المعرض مبكرًا واستمراره حتى الأول من أكتوبر يأتيان لإتاحة الفرصة أمام الأسر لشراء احتياجات أبنائها قبل بدء العام الدراسي وخلاله، مع تخفيضات تتراوح من 15% إلى 35%،جاء ذلك بحضور النائب احمد الجرواني عضو مجلس النواب،النائب علي عز عضو مجلس النواب ، النائبة وفاء السرنجاوي عضو مجلس النواب،المهندس ناصر العفيفي وكيل وزارة التموين بالغربية.

وعقب الافتتاح وقص الشريط، تفقد المحافظ أقسام المعرض، واطلع على ما يضمه من تشكيلة متنوعة من الأدوات والمستلزمات المدرسية، والحقائب والملابس وغيرها من احتياجات الطلاب، مشيدًا بجودة المعروضات وتنوعها بما يتناسب مع مختلف الفئات واحتياجات الأسر. كما تابع المحافظ الإقبال على المعرض، والذي شهد توافدًا ملحوظًا من المواطنين منذ افتتاحه، مؤكدًا أهمية توفير السلع بأسعار مناسبة وبجودة جيدة.

تدشين معارض اهلا بالمدارس 

وشدد اللواء دكتور علاء عبد المعطي على أهمية استمرار التعاون والتنسيق مع الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والجهات المشاركة في تنظيم المعارض، والتوسع في إقامة معارض «أهلاً مدارس» بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بما يسهم في توفير احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة، ويعزز جهود الدولة في مواجهة ارتفاع تكاليف مستلزمات العام الدراسي.

حل مشكلات المواطنين 

واستمع محافظ الغربية إلى آراء المواطنين خلال تفقده المعرض، حيث أعرب الأهالي عن تقديرهم لما يوفره المعرض من مستلزمات متنوعة بأسعار مخفضة، موجهين الشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على ما تقدمه الدولة من جهود ومبادرات تستهدف دعم المواطنين وتخفيف الأعباء عن الأسر المصرية، خاصة مع قرب بدء العام الدراسي الجديد.

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