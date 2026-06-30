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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الجامعة العربية تبحث مع فلسطين تعزيز الترويج الإعلامي للقضية الأم

لقاء عربي فلسطين لبحث دعم القضية الفلسطينية
لقاء عربي فلسطين لبحث دعم القضية الفلسطينية
الديب أبوعلي

استقبل السفير أحمد رشيد خطابي، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، السفير مهند العكلوك، المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الجامعة العربية، بمقر الأمانة العامة.

وشكل اللقاء مناسبة لنقل تحيات أحمد عساف، الوزير المشرف على الإعلام الرسمي الفلسطيني، والتأكيد على أهمية متابعة تنفيذ قرارات مجلس وزراء الإعلام العرب المتعلقة بدعم القضية الفلسطينية على الساحة الإعلامية، وفي مقدمتها الحفاظ على الموروث الروحي والحضاري والثقافي والعمراني لمدينة القدس.

وخلال اللقاء، قدم السفير مهند العكلوك مجموعة من المواد الإعلامية والتلفزيونية من إنتاج الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون بدولة فلسطين، تضم 140 فيلمًا قصيرًا تتناول تاريخ مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك.
كما تتضمن هذه المواد توثيقًا شاملًا للانتهاكات الممنهجة التي ترتكبها السلطات الإسرائيلية، وما تقوم به من محاولات لتهويد معالم مدينة القدس وطمس هويتها الأصيلة، ومن أبرز هذه الإنتاجات: "قلاع الأقصى"، و"مقدسيون"، و"حجارة القدس"، و"لن نرحل".

وفي إطار تنفيذ توجهات جامعة الدول العربية الداعمة للقضية الفلسطينية، بما في ذلك قرارات الدورة الخامسة والخمسين لمجلس وزراء الإعلام العرب، التي عقدت في القاهرة خلال شهر نوفمبر الماضي، ولا سيما ما يتعلق بإبراز الجهود الرامية إلى الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس وصون تراثها العريق، تقرر التعاون بين قطاع الإعلام والاتصال، والمندوبية الدائمة لدولة فلسطين، وتلفزيون فلسطين، للاستفادة من هذه الأفلام الوثائقية عبر نشرها على الموقع الإلكتروني للجامعة ووسائل التواصل الاجتماعي، والعمل على الترويج لها على أوسع نطاق إعلامي.

وأكد السفير أحمد رشيد خطابي، رئيس قطاع الإعلام والاتصال، الأهمية الخاصة لهذه الأفلام الوثائقية، مشددًا على ضرورة الاستفادة منها عبر القنوات التلفزيونية في الدول الأعضاء، لما تمثله من قيمة كبيرة في دعم القضية الفلسطينية العادلة والدفاع عن القدس الشريف، مشيرًا إلى أنها أُنتجت بمهنية عالية وتقنيات متطورة، رغم الظروف الصعبة التي يعمل في ظلها الإعلام الفلسطيني.

حضر اللقاء الوزير المفوض جيهان أشكناني، مديرة إدارة الاتصال والتواصل الاجتماعي، والسيدة جمانة الغول، مستشار أول بالمندوبية الدائمة لدولة فلسطين، وعلاء الشرباتي، سكرتير ثالث بالمندوبية.

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