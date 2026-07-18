مجلس التعاون الخليجي: استهداف إيران للبنية التحتية بالبحرين والكويت والأردن جرائم حرب

أكد مجلس التعاون الخليجي، أن الاستهدافات الإيرانية الغادرة للبنية التحتية والمنشآت المدنية في البحرين والكويت والأردن جرائم حرب تستوجب المساءلة الدولية الفورية، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وفي وقت سابق، أدانت مصر بأشد العبارات، اليوم "السبت"، الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت دولة الكويت ومملكة البحرين وسلطنة عُمان، بما في ذلك الهجمات التي طالت عدداً من المنشآت المدنية والمرافق الحيوية، في انتهاك صارخ لسيادة تلك الدول، وتصعيد خطير يهدد أمن واستقرار منطقة الخليج ويزيد من حدة التوتر الإقليمي.

وأكدت مصر، فى بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، تضامنها الكامل مع الدول الشقيقة، ووقوفها إلى جانبها في مواجهة كل ما يمس أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.