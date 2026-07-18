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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تبدأ العام الدراسي المقبل| «اختبارات لقياس ميول الطلاب قبل اختيار التخصصات» مبادرة جديدة لتطوير التعليم

الطلاب
الطلاب
رحمة سمير

كشف رفعت فياض، مدير تحرير جريدة أخبار اليوم، عن تفاصيل مبادرة جديدة أطلقها صندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء، تستهدف مساعدة طلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية على اختيار المسار الدراسي الأنسب لقدراتهم وميولهم، من خلال اختبارات علمية متخصصة تبدأ مع انطلاق العام الدراسي المقبل، وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة التعليم وربطها باحتياجات سوق العمل.

مبادرة جديدة لتوجيه الطلاب وفق قدراتهم

وأوضح رفعت فياض، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن صندوق تطوير التعليم يواصل العمل على تطوير منظومة التعليم العام والفني والجامعي؛ عبر مبادرات تهدف إلى إعداد الطلاب وتأهيلهم لاختيار التخصصات المناسبة لقدراتهم.

تنسيق الثانوية العامة 2024

اختبارات لقياس الميول والقدرات

وأشار إلى أن المبادرة تعتمد على إجراء اختبارات أعدها خبراء متخصصون في قياس القدرات والميول؛ بهدف مساعدة الطلاب على التعرف إلى إمكانياتهم الحقيقية واختيار المسار التعليمي الذي يتناسب معها، بما يسهم في اتخاذ قرارات أكثر دقة بشأن مستقبلهم الدراسي.
 

الاختبارات اختيارية وليست إلزامية

وأكد فياض أن هذه الاختبارات لن تكون إلزامية، وإنما تهدف إلى اكتشاف ميول الطلاب وقدراتهم خلال مراحل الدراسة، مشيرًا إلى أن الفكرة تشبه الأنظمة المعمول بها في المدارس الدولية، التي تعتمد على توجيه الطلاب مبكرًا نحو التخصصات التي تتوافق مع إمكانياتهم.

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ربط التعليم باحتياجات سوق العمل

وأوضح أن المبادرة تمثل خطوة مهمة في مسار تطوير التعليم، إذ تسهم في ربط اختيارات الطلاب بقدراتهم الفعلية، بما يساعد على إعداد كوادر مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل في المستقبل.

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وأشار رفعت فياض إلى أن تطبيق هذه المبادرة اعتبارًا من العام الدراسي المقبل؛ يعكس توجه الدولة نحو بناء منظومة تعليمية أكثر كفاءة، تعتمد على اكتشاف قدرات الطلاب مبكرًا، بما يحقق أفضل استثمار لإمكاناتهم ويعزز فرص نجاحهم الأكاديمي والمهني.

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