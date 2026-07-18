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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

علامات خفية تكشف اضطرابات الغدة النخامية.. وتحذيرات من هرمونات بناء العضلات

العضلات
العضلات
محمد البدوي

تتزايد في السنوات الأخيرة ظاهرة استخدام هرمونات النمو والمكملات الهرمونية بين الشباب، خاصة رواد صالات الألعاب الرياضية، سعياً وراء بناء العضلات وتحقيق مظهر رياضي في وقت قياسي؛ إلا أن الأطباء يؤكدون أن هذه الممارسات قد تحمل مخاطر صحية جسيمة تتجاوز التأثيرات الشكلية، لتصل إلى الإصابة بأمراض مزمنة ومضاعفات تهدد الحياة.

الاعصاب والعضلات

اضطرابات خطيرة في الغدة

 وفي هذا السياق، حذر الدكتور أيمن رشوان، استشاري الأمراض الباطنية والغدد الصماء، من تجاهل بعض العلامات الجسدية التي قد تشير إلى اضطرابات خطيرة في الغدة النخامية، كما شدد على خطورة استخدام هرمونات النمو دون إشراف طبي، مؤكداً أنها قد تؤدي إلى أزمات قلبية وذبحات صدرية لدى الشباب في أعمار مبكرة.

ملامح الوجه والفكين والأنف

وأكد الدكتور أيمن رشوان أن بعض التغيرات الجسدية التي قد يلاحظها الشخص بمرور الوقت تستوجب استشارة الطبيب وعدم التعامل معها باعتبارها أموراً طبيعية، موضحاً أن خشونة الصوت، وضيق الخواتم، وتغير مقاس الحذاء، إلى جانب تضخم ملامح الوجه والفكين والأنف والأذنين، قد تكون مؤشرات على اضطراب في الغدة النخامية يؤدي إلى زيادة إفراز هرمون النمو.

زيادة هرمون النمو 

وأوضح أن زيادة هرمون النمو قبل سن البلوغ تؤدي إلى الإصابة بمرض العملقة، الذي يتسبب في زيادة مفرطة في الطول، بينما تؤدي الزيادة بعد اكتمال نمو العظام إلى الإصابة بمرض تضخم الأطراف (الأكروميجالي)، وهو مرض لا يقتصر تأثيره على المظهر الخارجي، بل يمتد ليؤثر على العديد من أجهزة الجسم.

الام العضلات

احتمالات الإصابة بمرض السكري 

وأشار رشوان إلى أن مرض الأكروميجالي يرتبط بارتفاع احتمالات الإصابة بمرض السكري وارتفاع ضغط الدم، كما يؤدي إلى تآكل مفاصل الركبتين وصعوبة الحركة، فضلاً عن احتمالية ضغط الورم الموجود في الغدة النخامية على العصب البصري، وهو ما قد يسبب مشكلات خطيرة في الإبصار إذا لم يتم اكتشافه وعلاجه مبكراً.

استخدام هرمونات النمو

وفي تحذير خاص للشباب، دعا استشاري الأمراض الباطنية والغدد الصماء إلى الامتناع تماماً عن استخدام هرمونات النمو أو المكملات التي تحتوي عليها بهدف زيادة الكتلة العضلية، مؤكداً أن الشخص السليم قد يصاب بالأعراض نفسها التي يعاني منها مرضى تضخم الأطراف نتيجة الاستخدام العشوائي لهذه الهرمونات.

أخطر مضاعفات هرمونات النمو 

وأضاف أن أخطر مضاعفات هرمونات النمو تتمثل في تضخم عضلة القلب، وهو ما يقلل من كفاءة القلب في ضخ الدم، كما يؤدي إلى تضييق الشرايين التاجية المسؤولة عن تغذية عضلة القلب، الأمر الذي يزيد من احتمالات الإصابة بالذبحات الصدرية ومضاعفات القلب الخطيرة.

آلام العضلات

تغيرات غير طبيعية في الجسم

واختتم الدكتور أيمن رشوان تصريحاته بالتأكيد على أن العبث بالهرمونات الرياضية كان سبباً في إصابة عدد من الشباب بأزمات قلبية وذبحات صدرية انتهت في بعض الحالات بالوفاة المفاجئة خلال العقد الرابع من العمر، مشدداً على أهمية الابتعاد عن هذه المنتجات وعدم تناول أي هرمونات أو مكملات علاجية إلا تحت إشراف طبي، مع ضرورة مراجعة الطبيب فور ملاحظة أي تغيرات غير طبيعية في الجسم لضمان التشخيص المبكر وتجنب المضاعفات.

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