عمرو الليثي يناشد دعم الطفل مروان: يعاني من مرض ضمور العضلات ويحتاج حقنة بـ 13 مليون جنيه

في حلقة خاصة من برنامج واحد من الناس علي شاشة قناة الحياة ، وقال الإعلامي د. عمرو الليثي ، ان برنامج واحد من الناس يحقق امنيات وأحلام المواطنين ومشاهدي البرنامج ، حيث تذهب كاميرا البرنامج الي القري والمحافظات ولقاء اهالينا والاستماع الي أمنياتهم وأحلامهم وربنا يقدرنا نحقق كل امانيهم.

وبالفعل قدم البرنامج تقرير ميداني من الشارع المصري للقاء اهالينا والتي تنوعت وتعددت أمنياتهم ما بين عمرة وحج ومشروعات صغيرة وعلاج

وفي اولي فقرات البرنامج حيث جاءت علي صفحة البرنامج استغاثة من السيدة مي وان ابنها يعاني من مرض ضمور العضلات دوشن وهو في اشد الاحتياج الي حقنة وتكلفتها ١٣ مليون جنيه

وقالت والدة الطفل انها من محافظة الفيوم وابنها مروان لديه تسع سنوات ، واكتشفت المرض بالصدفة اثناء عملية اللوز ووجدنا الأنزيمات عالية جدا لديه وذهبت الي دكتور مخ وأعصاب وعلمت منه ان ابني لديه ضمور عضلات ، وهي تبكي وذهبت الي العديد من المستشفيات وفتحت حساب لدي وزارة التضامن وجمعت حوالي مليون ونصف ومتبقي الكثير واخشي علي ابني انه لو لم يأخذ العلاج ستكون حالته صعبةً

ووعدها عمرو اللييثي بتقديم كافة أوجه العون مناشدا متابعي ومشاهدي برنامج واحد من الناس ان نسارع لدعم الطفل مروان قبل ان تسوء حالته والتبرع له من خلال الحساب التابع لوزارة التضامن الاجتماعي

وعلي جانب آخر تناولت الحلقة واحدة من ابرز واهم القضايا اللى شغلت الراى العام لفترة طويلة بعد ما اثارت حالة كبيرة من الحزن لقسوة الجريمة التى تم ارتكابها والتى لايتخيل احد انها ممكن ان تحدث بهذا الشكل الدموى العنيف ،

وفي نفس الحلقة حكاية اغرب من الخيال لشاب من ذوي الاحتياجات الخاصة يعود الي اسرتة بعد غياب ١٦ عاما ، وعندما كان طفل من ذوى الهمم .. خرج من منزلة ولم يعد

غاب لمدة 16 سنة عاشها الاهل وسط الدموع والدعاء ورحلات البحث المستحيلة

وحصلت المفاجاة اللى محدش توقعها

وعاد الابن لاحضان أهله بعد الغياب الطويل اللى كلة مرارة وعذاب وانتظار

ويتم الكشف عن تفاصيل الحكاية العجيبة من الاب والام والابن الذى عاد

وايضا الست سماح صديقة الام واللى كانت احد اسباب عودة الابن لحضن عائلته بعد نشر صورتة فى صفحة اطفال مفقودة