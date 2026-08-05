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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بعد تسعير الخبز السياحي.. مطالب بمراجعة الأسعار في ظل ارتفاع تكلفة الإنتاج

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
إسراء صبري

دخل قرار وزارة التموين بتحديد أسعار الخبز السياحي والفينو حيز التنفيذ، وسط تباين في ردود الأفعال بين أصحاب المخابز، الذين أعلنوا التزامهم بالقرار، مع التأكيد على وجود ملاحظات تتعلق بارتفاع تكلفة الإنتاج. 

وفي هذا السياق، كشف رئيس الشعبة العامة للمخابز تفاصيل إعداد الأسعار، مؤكدًا أنها تستند إلى دراسة أُجريت منذ أكثر من عام، مع الإعلان عن اجتماع مرتقب مع وزير التموين لمناقشة آليات التطبيق وملاحظات أصحاب المخابز.

أكد رئيس الشعبة العامة للمخابز، عبد الله غراب، التزام أصحاب المخابز بقرار وزارة التموين الخاص بتحديد أسعار الخبز السياحي والفينو، مشيرًا إلى أن الأسعار المعلنة تستند إلى دراسة أُعدت منذ أكثر من عام، مع التأكيد على وجود ملاحظات من أصحاب المخابز سيتم طرحها خلال اجتماع مرتقب مع وزير التموين لمناقشة آليات تنفيذ القرار.

 

الأسعار أُعدت منذ أكثر من عام

منظومة الخبز الجديدة

وأوضح غراب أن الأسعار التي أعلنتها وزارة التموين ليست جديدة، وإنما جرى إعدادها خلال فترة تولي الدكتور علي المصيلحي وزارة التموين، إلا أن ظروف السوق والتغيرات التي شهدتها تكلفة الإنتاج في ذلك الوقت حالت دون إصدار القرار.

وقال إن أصحاب المخابز لديهم تحفظات على الأسعار الحالية، لكنهم يضعون مصلحة المواطن في المقام الأول، مؤكدًا أن الجميع يسعى إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على استقرار الأسعار وضمان استمرار المخابز في العمل.

 

ارتفاع تكلفة الإنتاج وراء مطالب المخابز

هل يتغير سعر رغيف الخبز؟.. التموين تحسم الجدل وتؤجل تطبيق

وأضاف رئيس الشعبة العامة للمخابز أن المخابز تعتمد في توفير مستلزمات الإنتاج على آليات السوق الحرة، سواء فيما يتعلق بالدقيق أو الغاز أو السولار، وهو ما أدى إلى زيادة تكلفة التشغيل خلال الفترة الماضية.

ولفت إلى أن ارتفاع أسعار الدقيق كان من أبرز العوامل التي دفعت أصحاب المخابز للمطالبة بإعادة النظر في أسعار الخبز السياحي، موضحًا أن بعض المخابز تنتج أرغفة بوزن 150 جرامًا تُباع بأسعار تتراوح بين 3 و4 جنيهات وفقًا لطبيعة كل منطقة.

 

لا مشاركة للشعبة في إعداد القرار

أسعار الخبز السياحي والفينو الجديده

وأكد غراب أن الشعبة العامة للمخابز لم تشارك في مناقشة القرار مع وزير التموين قبل صدوره، موضحًا أن القرار صدر دون عقد اجتماعات مسبقة مع ممثلي الشعبة لدراسة آليات تطبيقه أو الاستماع إلى ملاحظات أصحاب المخابز.

وأشار إلى أن الالتزام بالقرارات الحكومية واجب، إلا أن نجاح تطبيقها يتطلب مناقشة التحديات التي تواجه القطاع، بما يحقق مصلحة الدولة والمواطن وأصحاب المخابز.

اجتماع مرتقب لمناقشة آليات التنفيذ

أسعار الخبز السياحي والفينو الجديده

وكشف رئيس الشعبة العامة للمخابز أن عدد المخابز في مصر يبلغ نحو 230 ألف مخبز، يعمل منها قرابة 229 ألفًا بصورة فعلية، مؤكدًا أن المخابز البلدية ستلتزم بالقرارات الصادرة.

وذكر أن الشعبة ستعقد اجتماعًا مع وزير التموين خلال الفترة المقبلة لمناقشة أسعار الخبز السياحي والفينو وآليات تنفيذ القرار، فضلًا عن عرض الملاحظات التي تلقاها من أصحاب المخابز منذ إعلان الأسعار.

واختتم بالتأكيد على أنه وجّه جميع أصحاب المخابز بالالتزام بالقرار الصادر، بالتوازي مع استمرار الحوار مع وزارة التموين للوصول إلى حلول تحقق التوازن بين مصالح المواطنين واستدامة نشاط المخابز.

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