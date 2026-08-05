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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ننشر أسماء المصابين في حادث تصادم تروسيكل وسيارة ربع نقل بالدقهلية

ارشيفيه
ارشيفيه
همت الحسينى

أُصيب 12 شخصًا، إثر وقوع حادث تصادم بين تروسيكل وسيارة ربع نقل على طريق جمصة بمحافظة الدقهلية، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وضمت قائمة المصابين كلا من : يسري حسن عطوة، 47 عامًا، مقيم  كفر الشيخ، مصاب بسحجات وكدمات متفرقة، وحبيبة يسري حسن، 15 عامًا، مقيمة كفر الشيخ، مصابة باشتباه كسر بالساق

اليمنى، ومريم يسري حسن، 11 عامًا، مقيمة  كفر الشيخ، مصابة باشتباه كسر بعظام الوجه وجرح قطعي بالوجه،  وهاجر يسري حسن، 20 عامًا، مقيمة كفر الشيخ، مصابة باشتباه نزيف بالمخ واشتباه كسر بالساق اليسرى.

كما أصيبت ثنية بدير كيلاني، 40 عامًا، مقيم  كفر الشيخ، مصابة بجرحين قطعيين بالجبهة والقدم اليسرى، وميادة محمد عبد العال، 33 عامًا، مقيمة كفر الشيخ، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة، وعدوية رمضان الهاشمي، 50 عامًا، مقيمة المنصورة، مصابة بسحجات وكدمات متفرقة، وخالد محمد محمد، 40 عامًا، مقيم  كفر الشيخ، مصاب باشتباه كسر بالضلوع.

كما ضمت القائمة : كريم هيثم العدوي الشربيني، 14 عامًا، مقيم  المنصورة، مصاب بسحجات متفرقة ، ورزق محمد العدوي الشربيني، 33 عامًا، مقيم  المنصورة، مصاب بسحجات وكدمات متفرقة، وملك رزق العدوي، 9 أعوام ، مقيمة كفر الشيخ، مصابة بجرح قطعي بالجبهة، وهيثم محمد العدوي، 38 عامًا، مقيم  كفر الشيخ، مصاب بجرح بفروة الرأس واشتباه ما بعد الارتجاج.

تم  تقديم الإسعافات الأولية للمصابين في موقع الحادث، قبل نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج .

الدقهلية محافظه جمصه بلقاس

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