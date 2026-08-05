الدقهلية.. ضبط 2 طن عينات ومصنعات دجاج غير صالحة للاستهلاك الآدمي

تابع الدكتور أحمد السباعي، وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية، والدكتور سامح الدسوقي، مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، والدكتورة حنان أبو العطا، مدير عام الصحة والمجازر، بالتنسيق مع علي حسن، وكيل وزارة التموين، حملة بمدينة المنصورة.

وقامت الحملة برئاسة الدكتور خالد عنبر، طبيب أول التفتيش على اللحوم، بالاشتراك مع الدكتورة إيمان عماد، مأمور ضبط قضائي بمديرية التموين.

وتم تحرير محضر عينات ومصنعات دجاج بوزن 1950كجم و109 كجم من الجمبري وناجتس دجاج، منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.