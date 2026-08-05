حملة «100 يوم صحة» تصل إلى قرية حفافيت.. الكشف على 37 مواطنًا وصرف العلاج مجانًا

واصلت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة البحر الأحمر تنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية «100 يوم صحة»، من خلال تنظيم قافلة طبية بقرية حفافيت، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، والدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، بهدف إيصال الخدمات الطبية إلى المناطق البعيدة والأكثر احتياجًا.

وشهدت القافلة توقيع الكشف الطبي على 37 مواطنًا، في عدد من التخصصات الطبية، شملت:

الباطنة.

طب الأطفال.

الأمراض الصدرية.

كما تم صرف العلاج اللازم مجانًا لجميع الحالات، في إطار جهود الدولة لتوفير خدمات صحية متكاملة دون مقابل، والتيسير على المواطنين، خاصة في القرى والتجمعات السكانية النائية.

وأكدت مديرية الشؤون الصحية بالبحر الأحمر استمرار تنفيذ فعاليات حملة «100 يوم صحة» في مختلف مدن وقرى المحافظة، من خلال القوافل الطبية والفرق المتنقلة، بهدف تعزيز وصول الخدمات الصحية، والتوسع في الكشف المبكر عن الأمراض، وتقديم الرعاية الطبية وفق أعلى معايير الجودة، بما يسهم في تحسين صحة المواطنين والارتقاء بجودة الحياة.