تشريح جثمان شاب قُتل في منوف لمعرفة سبب الوفاة

​أمرت النيابة العامة بنقل جثمان شاب في العقد الثاني من عمره إلى مشرحة المستشفى التعليمي في شبين الكوم، وإحالته إلى الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة الدقيقة والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد التقرير الطبي اللازم.

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​شهدت مدينة منوف امس حالة من الحزن عقب وفاة الشاب عبدالله الزقزوقى متأثراً باصابته بإطلاق نار بعد وجوده في المستشفى بعد أقل من 24 ساعة في حال حرجة تحت الملاحظة وبعد عمليات استمرت 4 ساعات تقريباً.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقي اللواء عبدالحليم فايد مدير أمن المنوفية إخطارًا يفيد بوصول شاب إلى مستشفى منوف العام مصاب بطلق خرطوش وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة وتبين إصابته نتيجة مشادة على موتوسيكل

وتمكنت قوات أمن المنوفية من القبض على 4 متهمين من بينهم سيدة تشكيل عصابي يعمل على سرقة الدرجات النارية، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في ملابسات الحادث