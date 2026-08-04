وفاة شاب متأثرا بإصابته بخرطوش في المنوفية

شهدت مدينة منوف أمس واقعة أليمة وحزنا كبيرا بعد إصابة الشاب عبدالله الزقزوقى بخرطوش من شخص بسبب خلاف على موتوسيكل.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت الجهات الأمنية إخطاراً يفيد بوصول شاب إلى مستشفى منوف العام مصابا بطلق خرطوش داخل بطنه وعلى الفور تم التعامل مع الحالة ودخل غرفة العمليات بين الحياة والموت بعدها تم نقله للعناية المركزة تحت الملاحظة.

وانتشر خبر وفاة الشاب عبدالله اليوم وسط حزن كبير من الأهالي، حيث توفى متأثراً باصابته بعد أقل من 24 ساعة على وجوده في المستشفى، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات قبل تحويل الجثمان إلى مستشفى التعليمي للعرض على الطب الشرعي.

وتمكنت قوات أمن المنوفية من القبض على 4 متهمين في واقعة مقتل شاب بمنوف وتم ضبط السلاح المستخدم في الواقعة وأخطرت النيابة العامة لمعرفة ملابسات الحادث.