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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بدائل الثانوية العامة تؤهل إلى سوق العمل .. ندوة بدمياط | صور

ندوة
ندوة
زينب الزغبي

نظمت وحدة السكان بمحافظة دمياط ،ندوة توعوية بعنوان "بدائل الثانوية العامة تؤهل إلى سوق العمل"، وذلك بمقر المدينة الصديقة للنساء بمحيط مكتبة مصر العامة بعزبة البرج.

جاءت الندوة تحت رعاية الدكتور حسام الدين فوزي محافظ دمياط، وتحت إشراف الدكتور محمد فوزي نائب المحافظ، واللواء محمد همام السكرتير العام، والدكتور ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، وبالتعاون مع الوحدة المحلية لمدينة عزبة البرج برئاسة علي البيومي رئيس مجلس المدينة، و نجلاء فتحي نائب رئيس مجلس المدينة،  وبإشراف محمد الحمزاوي مدير إدارة عزبة البرج التعليمية، ومكتبة مصر العامة بعزبة البرج.

يأتى ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية لحل القضية السكانية، وتسريع الاستجابة المحلية لخفض معدلات النمو السكاني وتحسين الخصائص السكانية للمواطنين، ودعم الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2030، تقوم الإدارة المركزية للسكان بوزارة التنمية المحلية والبيئة، تحت رعاية الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وبرئاسة الدكتورة فاطمة الزهراء جيل، بتقديم الدعم الفني المستمر ومتابعة أنشطة وحدات السكان بالتنسيق مع جميع شركاء العمل بالمحافظات، لضمان الحقوق الإنجابية والاستثمار في الثروة البشرية، ودعم المرأة، وتعزيز عملية التعليم والتعلم، ورفع الوعي المجتمعي بالقضية السكانية وأثرها على معدلات النمو الاقتصادي

وشهدت الندوة حضور  علي البيومي رئيس مجلس مدينة عزبة البرج، والأستاذة نجلاء فتحي نائب رئيس مجلس المدينة،  والأستاذ أحمد موافي مدير إدارة التعليم المزدوج بمديرية التربية والتعليم، والاستاذ خالد محلب التوجيه الفني بإدارة التعليم الفني والاستاذة أمل الحلاج  العلاقات العامة بإدارة عزبة البرج التعليمية والأستاذة نبيلة عضمة منسق وحدة السكان بالوحدة المحلية لمدينة عزبة البرج، والأستاذة منى عبدالله المنسق المجتمعي لوحدة السكان بالمحافظة.

وخلال الندوة، استعرض أحمد موافي أحدث أنظمة التعليم الثانوي الفني والتكنولوجي، موضحًا نظام البكالوريا المصرية وما يضمه من 12 تخصصًا متنوعًا، وشروط الالتحاق بكل تخصص، وآليات الربط بين تلك التخصصات واحتياجات سوق العمل، كما استعرض الأستاذ أحمد موافي مميزات نظام التعليم المزدوج ودوره في إعداد وتأهيل الطلاب لسوق العمل.

كما قدمت منى عبدالله  عرضًا تفصيليًا حول مدارس التكنولوجيا التطبيقية مثل مدرسة إبدأ الوطنية للعلوم التقنية، تناولت خلاله أقسام المدرسة، وشروط الالتحاق بها، والفرص التعليمية والتدريبية التي توفرها للطلاب، مؤكدًا أن المدرسة تمثل نموذجًا للتعليم التطبيقي الذي يجمع بين الدراسة الأكاديمية والتدريب العملي.

كما استعرضت معلومات عن مدرسة WE بدمياط،مثل نظام الدراسة، والأقسام المختلفة، ومميزات الالتحاق بالمدرسة، وشروط القبول، كما تم عرض نماذج مشرفة لطلاب نجحوا في تحويل أفكارهم الابتكارية إلى حلول رقمية ومشروعات صغيرة، بما يعكس دور مدارس التكنولوجيا التطبيقية في إعداد جيل قادر على الابتكار وريادة الأعمال.

كما عرضت عرض تقديمي لمدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية، موضحة مميزات الدراسة بالمدرسة، والأقسام المختلفة، وفرص التدريب والتوظيف، وشروط الالتحاق، مؤكدًا دور مدارس التكنولوجيا التطبيقية في إعداد كوادر مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل، وتوفر فرصًا حقيقية للتوظيف عقب التخرج.

وشهدت الندوة تفاعلًا كبيرًا من الطلاب وأولياء الأمور، حيث تمت الإجابة على مختلف الاستفسارات المتعلقة بمسارات التعليم الثانوي الفني والتكنولوجي، بما يسهم في مساعدة الأسر على اختيار المسار التعليمي الأنسب لأبنائهم وفقًا لقدراتهم وميولهم واحتياجات سوق العمل، وذلك في إطار نشر الوعي بأهمية التعليم الفني والتكنولوجي كأحد المسارات الداعمة للتنمية المستدامة والاستثمار في العنصر البشري.

دمياط محافظ دمياط حسام فوزى ندوة

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