سامو زين يُعلن زواجه من مصرية لأول مرة

كشف الفنان سامو زين، عن ارتباطه رسمياً، مؤكداً أن هذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها الخبر بشكل واضح أمام الجمهور، بعدما سبق أن أشار إليه عبر خاصية «الأستوري».

أكد في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج 90 دقيقة، عبر قناة المحور، مدى ارتباطه بمصر قائلاً: «يعني روحي كلها مصر»، وعندما أشارت إلى أنه يحمل جواز سفر مصري، رد قائلاً: «أيوة مضبوط»، كما أوضح أنه لا يجد أي حرج في الحديث عن حياته الشخصية.

وتابع: «أنا فعلاً ارتبطت من فترة وأنا تقريباً أعلنت يعني كدا مرة على "الأستوري"، ودي أول مرة أعلن على الملأ يعني كدا وأقول إن أنا فعلاً ارتبطت»، مؤكداً أن الإعلان الذي خرج به خلال المداخلة يعد أول إعلان رسمي أمام الجمهور، وعندما وصفته بسمة وهبة بأنه «انفراد»، رد قائلاً: «ده انفراد، ده حقيقي آه».

وحول هوية شريكة حياته، أوضح الفنان أن ارتباطه الحالي ليس من والدة ابنه، قائلاً: «لا مش أم الولد يا أستاذة بسمة، لا».

وعندما داعبته الإعلامية بشأن أن تكون هذه الزيجة الأخيرة، رد بروح مرحة قائلاً: «لا دي أكيد مش هتكون بالـ AI، دي أكيد هتكون حقيقية ومظبوطة»، في إشارة إلى ثقته في هذه الخطوة وحرصه على التأكيد أنها حقيقية.

وكشف سامو زين عن بعض التفاصيل الخاصة بشريكة حياته، موضحاً أنها مصرية، مؤكداً في الوقت نفسه مدى تعلقه بمصر وشعبها، مضيفاً: «طبعاً أكيد ما أقدرش أستغنى».

وأوضح أنها تنتمي إلى الوسط الفني وتعمل معه، قائلاً: «لا هي في الوسط، هي في الوسط معايا وبرضه بتشتغل معايا».

وفي ختام المداخلة، رحب سامو زين بدعوة الإعلامية بسمة وهبة لاستضافته في الموسم المقبل من برنامج «العرافة»، إذ قال بمجرد تلقيه الدعوة: «طيب أنا تحت أمرك»، معرباً عن استعداده للمشاركة في البرنامج خلال الموسم الرمضاني المقبل.