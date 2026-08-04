شهيرة تدافع عن حق الأداء العلني: أجور الفنانين الضخمة لا يحصل عليها إلا عدد محدود جداً

رفضت الفنانة شهيرة، الربط بين الهجوم على الفنانين وبين تطبيق حق الأداء العلني، مؤكدة أن هذا الحق مشروع للفنان، وقالت: «لأ وإيه دخله حق الأداء العلني، ده حق مستحق للفنان، ده يضايقهم في إيه كمان؟ يعني حتى لو كان ده يضايقهم في إيه؟ ده ده حاجة داخلية بيننا وبين بعض»، مشددة على أن هذا الأمر لا يبرر موجة الهجوم الحالية.

وتحدثت في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج 90 دقيقة، عبر قناة المحور، عن الجدل الدائر حول أجور الفنانين، موضحة أن الصورة المتداولة لا تعبر عن واقع أغلبية العاملين في الوسط الفني، وقالت: «لأ وبعدين عايزة أقول حاجة، أجور الفنانين اللي هما بيتكلموا عنها اللي هي ممكن تثير حفيظتهم دي، دي على فكرة مش كل الفنانين بياخدوا المبالغ الضخمة دي يا جماعة».

وتابعت الفنانة شهيرة، أن من يحصلون على هذه الأجور «هما كلهم يعني ميجوش تلاتة أربعة، لا يتعدوا على أصابع اليد الواحدة».

وأكدت شهيرة أن غالبية الفنانين لا يحصلون على الأرقام الكبيرة التي يتم تداولها، وإنما يعيشون حياة عادية، وقالت: «وبعد كدة آلاف الفنانين مبيخدوش الأرقام دي، دي يا دوب كدة بيعيشوا حياة كريمة».