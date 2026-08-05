إصابة مقدم شرطة وشاب بطلق ناري في مشاجرة ببلقاس

أصيب مقدم شرطة وشاب إثر وقوع مشاجرة بالأسلحة النارية أمام الجمعية الزراعية بقرية سنديلة التابعة لمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع مشاجرة أمام الجمعية الزراعية ببسنديلة، وإصابة ضابط وشاب.

انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، وتبين إصابة “عمرو. س”، 36 عامًا، مقدم شرطة، بجروح قطعية في الوجه واليد، كما أصيب “أحمد. ر”، 18 عامًا، بطلق ناري في القدم والظهر.

تم نقل المصابين إلى مستشفى بلقاس المركزي لتلقي العلاج اللازم، فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.