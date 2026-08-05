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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

في زيارة لمستشفى أجا المركزي.. محافظ الدقهلية ويشدد على استمرار توفير الرعاية والعناية الطبية والعلاجية

محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية
همت الحسينى

تفقّد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية،  مستشفى أجا المركزي، للاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، والتأكد من توفير الرعاية اللائقة للمرضى والمترددين، رافقه خلالها اللواء وائل الشربيني مدير المتابعة الميدانية بمكتب المحافظ.

وتفقد محافظ الدقهلية عددا من أقسام المستشفى شملت، مبنى الطوارئ والإستقبال ووحدة السكتة الدماغية والمطبخ وبنك الدم، بالإضافة إلى تفقد عددا من الأقسام الأخرى بالمستشفى.

وأعرب المحافظ عن تقديره لالتزام الأطقم الطبية والتمريضية بالحضور في المواعيد المحددة وحرصهم على ارتداء الزي الرسمي، مثمنا جهود مديرية الصحة برئاسة الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالدقهلية.

وشدد محافظ الدقهلية على الحفاظ على النظافة العامة بجميع مرافق المستشفى، واستمرار توفير الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة للمرضى، وكافة أوجه الرعاية وسبل الراحة لهم، وضرورة استمرار حسن استقبال المرضى والمترددين، وبذل كل الجهود لتوفير الرعاية الصحية اللازمة.

والتقى المحافظ بالمرضى، واستمع إليهم، مؤكدا تلبية جميع مطالبهم واحتياجاتهم، ومشيرا إلى أن زيارته المفاجئة جاءت للاطمئنان على أحوالهم عن قرب والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجههم مع سرعة الاستجابة لجميع احتياجاتهم.

الدقهليه اجا حوله محافظه

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