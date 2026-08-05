محافظ الوادي الجديد: السيطرة على حريق منطقة أرض المعلمين واستمرار أعمال التبريد

أكدت حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، السيطرة على الحريق الذي نشب بمخلفات نخيل وهيش وأشجار نخيل غير مثمرة على مساحة 1.5 فدان بمنطقة أرض المعلمين بمدينة الخارجة.

وأوضحت المحافظ أن قوات الحماية المدنية انتقلت إلى موقع البلاغ على الفور، وتمكنت من إخماد الحريق بالكامل، فيما تتواصل أعمال التبريد للتأكد من عدم تجدد الاشتعال.

وقالت إن الحريق لم يسفر عن أي خسائر في الأرواح أو إصابات، مؤكدةً استمرار المتابعة الميدانية حتى الانتهاء من أعمال التبريد واتخاذ الإجراءات اللازمة، موجهةً الشكر لقوات الحماية المدنية وجميع الجهات المعنية على سرعة الاستجابة والسيطرة على الموقف.