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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 13 فلسطينيًا في الضفة الغربية

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 13 فلسطينيًا في الضفة الغربية
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 13 فلسطينيًا في الضفة الغربية
أ ش أ

 اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، 13 فلسطينيًا في عدد من محافظات الضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن قوات الاحتلال اعتقلت شابا من وادي الفارعة جنوب طوباس بعد أن استدعته للتحقيق في معسكر حوارة.

وفي بيت لحم، اعتقلت مواطنا، خلال اقتحامها منطقة برك سليمان السياحية الواقعة بين بلدة الخضر وقرية أرطاس جنوب المحافظة.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الحتلال شابًا خلال اقتحامها قرية أم صفا، شمال غرب المحافظة، كما اعتقلت 3 فلسطينيين في طولكرم.

وفي محافظة القدس، اعتقلت قوات الاحتلال طالبا، بعد مداهمة منزله في بلدة بيت عنان، شمال غرب المحافظة، كما اعتقلت 5 مواطنين فلسطينيين في قلقيلية.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدات دار صلاح والعبيدية والشواورة وزعترة وحرملة شرق بيت لحم، ومخيم الدهيشة، واحتجزت الصحفي معاذ عمارنة لعدة ساعات قبل أن تفرج عنه، وداهمت كشكا تجاريا في بيت فجار جنوب المحافظة وعبثت بمحتوياته.

وفي طوباس، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الفارعة وداهمت وفتشت عددا من منازل المواطنين.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام صوب منازل المواطنين.

وفي طوباس، اعتدى مستوطنون على خط ناقل للمياه والذي يغذي 12 عائلة فلسطينية تسكن في يرزا والرأس الأحمر، شرق وجنوب شرق المدينة.

كما اقام الاحتلال والمستوطنون، عددا من المعرشات عند الطريق الواصل لخربة يرزا شرق طوباس، وسط تخوف من أن تكون نواة لبؤرة استيطانية جديدة في المنطقة.

وفي بيت لحم، جرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أراضي زراعية في قرية بيت اسكاريا جنوبا، بهدف توسيع مستوطنة "غوش صريم" من خلال نقل البوابة الرئيسية، الواقعة وسط التجمع الاستيطاني "غوش عتصيون" الجاثمة على أراضي المواطنين.

وفي رام الله، اعتدى مستوطنون، على مركبة مواطن من بلدة دير دبوان شرق المحافظة، أثناء مغادرته مع أفراد عائلته مزرعتهم في منطقة المرج شرق البلدة، في محاولة للاستيلاء على المركبة.

وفي الخليل، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، غرفتين ووحدة صحية من مدرسة شعب البطم بمسافر يطا.

قوات الاحتلال الإسرائيلي محافظات الضفة الغربية معسكر حوارة بيت لحم منطقة برك سليمان السياحية

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