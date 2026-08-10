"وول ستريت" تتراجع مع مراقبة تطورات مضيق هرمز وترقب بيانات التضخم

تراجعت المؤشرات الرئيسية في "وول ستريت" بشكل طفيف خلال تعاملات، اليوم الاثنين، بعدما سجل مؤشرا "ستاندرد آند بورز 500" و"داو جونز" مستويات قياسية الأسبوع الماضي، في الوقت الذي تابع فيه المستثمرون تطورات الشرق الأوسط، وترقبوا بيانات مهمة بشأن التضخم ونتائج أعمال الشركات.

وأظهرت بيانات التداول، تراجع "داو جونز" 72.88 نقطة (0.13%) إلى 53,964.05 نقطة، وانخفاض "ستاندرد آند بورز" 500 بنحو 5.22 نقطة (0.07%) إلى 7,752.42 نقطة، بينما هبط ناسداك 61.56 نقطة (0.23%) إلى 26,629.06 نقطة.

وتترقب الأسواق بيانات أسعار المستهلكين والمنتجين المقرر صدورها في وقت لاحق من الأسبوع، والتي قد تقدم مؤشرات مهمة بشأن مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وهدأت رهانات رفع الفائدة يوم الجمعة الماضي بعدما أظهرت بيانات أن الاقتصاد الأمريكي فقد وظائف في يوليو على نحو غير متوقع، فيما تسعّر الأسواق حاليًا احتمالًا بنسبة 44% لرفع الفائدة في سبتمبر.

وعلى مستوى القطاعات، تراجع ستة من أصل 11 قطاعًا ضمن مؤشر "ستاندرد آند بورز 500"، بقيادة أسهم العقارات والسلع الاستهلاكية الأساسية، وانخفض مؤشر قطاع التكنولوجيا 0.4% مع تراجع سهم أبل 2.4% بعد خفض تصنيفه من جانب "جيفريز"، فيما هبط سهم "إنتل" 4.8% عقب إعلان الشركة طرح أسهم بقيمة 15 مليار دولار.

وفي المقابل، قفز مؤشر قطاع الطاقة في "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 2.6%، متتبعًا ارتفاع أسعار النفط بنحو 2%. ورفعت "جيه بي مورجان" مستهدفها لنهاية العام لمؤشر "ستاندرد آند بورز 500" إلى 8,000 نقطة من 7,800 نقطة، في ظل قوة نتائج الشركات، خصوصًا شركات الذكاء الاصطناعي، التي ساعدت في تعويض بعض المخاوف بشأن ارتفاع الإنفاق دون مؤشرات كافية على تحقيق عوائد منه.

وأظهرت بيانات أن 85.1% من أصل 436 شركة ضمن مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" أعلنت نتائجها للربع الثاني حتى الآن، تجاوزت تقديرات المحللين مقارنة بمتوسط يبلغ 67% في الربع المعتاد منذ عام 1994، ومن بين الشركات المرتقب إعلان نتائجها هذا الأسبوع "أبلايد ماتيريالز" و"سيسكو".

وفي تحركات الشركات، تراجع سهم إيباي 3.9% بعدما أفادت تقارير بأن الرئيس التنفيذي لشركة "جيم ستوب" رايان كوهين يدرس سحب عرض الشركة البالغ 56 مليار دولار للاستحواذ عليها.. كما من المقرر أن تصدر تصريحات عن رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند بيث هاماك في وقت لاحق اليوم.