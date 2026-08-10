قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كانت متجهة إلى موسكو.. أنظمة الدفاع الجوي الروسي تدمر 7 طائرات مسيرة
النوم سر تجديد الخلايا.. ياسمين صبري تكشف سر جمالها
إنقاذ سيدة من تحت الأنقاض.. أول صور من موقع عقار حدائق القبة المنهار جزئيا
سماع دوي انفجارين في المخا اليمنية.. والحوثيون يستهدفون مأرب بالصواريخ الباليستية
عايز خصم ورينا رقصة.. محطة وقود أمريكية تثير الجدل بعرض غير تقليدي لعملائها
فضل النوم على وضوء.. سنة نبوية يغفل عنها كثيرون وثوابها عظيم
سعر الدولار واليورو والعملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 11-8-2026
المرافعة في محاكمة 3 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية بـ 6 أكتوبر.. السبت
رسوم السحب من ماكينات ATM والحد الأقصى اليومي
لحظات رعب تحت الأنقاض.. ننشر أسماء ضحايا ومصابي انهيار عقار حدائق القبة
الضحايا تحت الأنقاض.. مصرع سيدة وطفلة وإصابة 5 إثر انهيار عقار بحدائق القبة
دخان كثيف بالمكان.. السيطرة على حريق داخل مخزن ببيانكي البيطاش غرب الإسكندرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

"وول ستريت" تتراجع مع مراقبة تطورات مضيق هرمز وترقب بيانات التضخم

"وول ستريت" تتراجع مع مراقبة تطورات مضيق هرمز وترقب بيانات التضخم أ.ش.أ
"وول ستريت" تتراجع مع مراقبة تطورات مضيق هرمز وترقب بيانات التضخم أ.ش.أ
أ ش أ

تراجعت المؤشرات الرئيسية في "وول ستريت" بشكل طفيف خلال تعاملات، اليوم الاثنين، بعدما سجل مؤشرا "ستاندرد آند بورز 500" و"داو جونز" مستويات قياسية الأسبوع الماضي، في الوقت الذي تابع فيه المستثمرون تطورات الشرق الأوسط، وترقبوا بيانات مهمة بشأن التضخم ونتائج أعمال الشركات.

وأظهرت بيانات التداول، تراجع "داو جونز" 72.88 نقطة (0.13%) إلى 53,964.05 نقطة، وانخفاض "ستاندرد آند بورز" 500 بنحو 5.22 نقطة (0.07%) إلى 7,752.42 نقطة، بينما هبط ناسداك 61.56 نقطة (0.23%) إلى 26,629.06 نقطة.

وتترقب الأسواق بيانات أسعار المستهلكين والمنتجين المقرر صدورها في وقت لاحق من الأسبوع، والتي قد تقدم مؤشرات مهمة بشأن مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وهدأت رهانات رفع الفائدة يوم الجمعة الماضي بعدما أظهرت بيانات أن الاقتصاد الأمريكي فقد وظائف في يوليو على نحو غير متوقع، فيما تسعّر الأسواق حاليًا احتمالًا بنسبة 44% لرفع الفائدة في سبتمبر.

وعلى مستوى القطاعات، تراجع ستة من أصل 11 قطاعًا ضمن مؤشر "ستاندرد آند بورز 500"، بقيادة أسهم العقارات والسلع الاستهلاكية الأساسية، وانخفض مؤشر قطاع التكنولوجيا 0.4% مع تراجع سهم أبل 2.4% بعد خفض تصنيفه من جانب "جيفريز"، فيما هبط سهم "إنتل" 4.8% عقب إعلان الشركة طرح أسهم بقيمة 15 مليار دولار.

وفي المقابل، قفز مؤشر قطاع الطاقة في "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 2.6%، متتبعًا ارتفاع أسعار النفط بنحو 2%. ورفعت "جيه بي مورجان" مستهدفها لنهاية العام لمؤشر "ستاندرد آند بورز 500" إلى 8,000 نقطة من 7,800 نقطة، في ظل قوة نتائج الشركات، خصوصًا شركات الذكاء الاصطناعي، التي ساعدت في تعويض بعض المخاوف بشأن ارتفاع الإنفاق دون مؤشرات كافية على تحقيق عوائد منه.

وأظهرت بيانات أن 85.1% من أصل 436 شركة ضمن مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" أعلنت نتائجها للربع الثاني حتى الآن، تجاوزت تقديرات المحللين مقارنة بمتوسط يبلغ 67% في الربع المعتاد منذ عام 1994، ومن بين الشركات المرتقب إعلان نتائجها هذا الأسبوع "أبلايد ماتيريالز" و"سيسكو".

وفي تحركات الشركات، تراجع سهم إيباي 3.9% بعدما أفادت تقارير بأن الرئيس التنفيذي لشركة "جيم ستوب" رايان كوهين يدرس سحب عرض الشركة البالغ 56 مليار دولار للاستحواذ عليها.. كما من المقرر أن تصدر تصريحات عن رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند بيث هاماك في وقت لاحق اليوم.

المؤشرات الرئيسية وول ستريت طفيف تعاملات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المرحلة الأولى

شوف جالك كلية إيه؟.. نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2026 عبر رابط موقع التنسيق الإلكتروني

تنسيق الجامعات 2026

متاحة الآن .. احصل على نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2026 عبر هذا الرابط

زلزال

هل هناك زلزال اليوم في مصر؟.. البحوث الفلكية تحسم الجدل

وزير التربية والتعليم

خطأ في البيانات|قصة حصول طالب بني سويف على 28 درجة زيادة بتظلمات الثانوية العامة

قطع المياه

قطع المياه عن 5 مناطق بالقاهرة وضعفها بمنطقتين صباح الأربعاء

تنسيق الجامعات 2026

رابط مباشر للحصول على نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات

تنسيق الجامعات

ننشر قائمة الكليات الشاغرة بالمرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2026

حادث التجمع

السرقة مش سبب الواقعة.. شقيق ضحية حادث التجمع يكشف مفاجآت دوية

ترشيحاتنا

عم سيد

مسن يعيش بمفرده بعد بتر قدمه: ولادي مش بيسألوا عليا وسابوني في الشارع

واحد من الناس

هتيجي إمتى يا محمد.. عم سيد يبكي على الهواء بسبب جحود ابنه

مصممة أزياء

مصممة أزياء: جائزة الدولة التشجيعية مسؤولية.. وتنسيق ألوان الشخصيات أبرز تحديات «وش في وش»

بالصور

فورد تستعد لإطلاق كوجا الجديدة في 2029.. تصميم مستوحى من سيارات الرالي

فورد كوجا
فورد كوجا
فورد كوجا

تعرف على أرخص 5 سيارات كهربائية مستوردة بمصر

سيارات كهربائية مستوردة
سيارات كهربائية مستوردة
سيارات كهربائية مستوردة

الصداع في نهاية اليوم.. هل الهاتف أم الجفاف أم قلة الأكل؟

أسباب الصداع في نهاية اليوم
أسباب الصداع في نهاية اليوم
أسباب الصداع في نهاية اليوم

لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟.. متى تصبح علامة تستحق الفحص؟

لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟ ومتى تصبح علامة تستحق الفحص؟
لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟ ومتى تصبح علامة تستحق الفحص؟
لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟ ومتى تصبح علامة تستحق الفحص؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الصراع على باب المندب.. من يعيد رسم خريطة البحر الأحمر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: ما زال الخير في أمتي

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: صيدلية الجمهورية الجديدة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

المزيد