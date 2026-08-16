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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد شوبير: زيزو لم يكن محظوظًا.. وحالة الأهلي في الموسم الماضي من الصعب تكرارها

زيزو
زيزو
محمد بدران   -  
باسنتي ناجي

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن أحمد سيد زيزو، لاعب النادي الأهلي، يمتلك إمكانيات فنية كبيرة، مشيرًا إلى أن اللاعب لم يكن محظوظًا خلال الفترة الماضية بسبب الظروف التي مر بها الفريق.

 

الأهلي 

وقال شوبير، في تصريحات إذاعية: «لا خلاف ولا غبار على إمكانيات زيزو، لكنه لم يكن محظوظًا، لأن حالة الأهلي في الموسم الماضي أعتقد أنه من الصعب أن تتكرر مرة أخرى».

ويستعد الأهلي لخوض مواجهة قوية أمام برشلونة الإسباني، يوم الأربعاء 19 أغسطس، على ملعب سبوتيفاي كامب نو، ضمن منافسات بطولة كأس خوان جامبر، في مباراة تحظى باهتمام جماهيري كبير.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي وبرشلونة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثامنة مساءً بتوقيت إسبانيا، وتُنقل المواجهة حصريًا عبر شبكة قنوات أون سبورت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وعلى صعيد منافسات الدوري المصري الممتاز، يستهل الأهلي مشواره بمواجهة إنبي، بينما يختتم الدور الأول بمواجهة وادي دجلة، على أن يخوض الفريق 13 مباراة من أصل 19 في المرحلة الأولى على استاد القاهرة.

ومن المقرر أن ينطلق الدوري المصري الممتاز يوم 21 أغسطس الجاري، على أن تختتم منافسات الدور الأول يوم 20 فبراير المقبل، بينما تبدأ المرحلة الثانية يوم 8 مارس وتختتم يوم 28 مايو، حال عدم إجراء تعديلات على أجندة شهر مايو بسبب مواعيد نهائيات البطولات القارية، وفقًا لما كشفه طه عزت، رئيس لجنة المسابقات.

زيزو الاهلي شوبير

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