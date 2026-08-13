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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزيرة الإسكان تتابع نتائج حملات رفع الإشغالات والتصدي للمخالفات ورفع كفاءة الخدمات في المدن الجديدة

راندة المنشاوي
راندة المنشاوي
آية الجارحي

تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، نتائج حملات رفع الإشغالات والتصدي ل المخالفات ورفع كفاءة الخدمات بالمدن الجديدة، بالتعاون مع الجهات المعنية، في إطار تحقيق الانضباط والحفاظ على المظهر الحضاري، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يحافظ على مكتسبات التنمية وحقوق الدولة.

ففي مدينة القاهرة الجديدة، كثف جهاز المدينة حملاته لرفع الإشغالات والتصدي للمخالفات وتحسين مستوى النظافة بعدد من الأحياء والمناطق والمحاور، حيث تم التعامل مع إشغالات الباعة الجائلين بعدد من مناطق التجمع الخامس، إلى جانب تنفيذ حملات بمنطقة خدمات بيت الوطن للتصدي للإشغالات والأكشاك المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

كما تم التصدي للمخالفات الإنشائية بمنطقة خدمات القرنفل بالتجمع الأول، وإيقاف أعمال بناء غرف على الأسطح بالمخالفة للاشتراطات، فضلًا عن رفع الإشغالات بالحي الثالث ومحيط مول السرايا بالتجمع الخامس، مع تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات بعدد من المناطق والمحاور بالتجمع الثالث.

وفي مدينة الشروق، واصل جهاز المدينة تنفيذ حملاته المكبرة لرفع الإشغالات والتعديات وفتح الممرات والطرق أمام السكان والمارة، حيث شملت الحملات عدد من المناطق الحيوية، بالإضافة إلى مساكن البحر الأحمر، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي تم رصدها.

وفي مدينة العبور، يواصل الجهاز تنفيذ خطة متكاملة للمتابعة الميدانية ورفع كفاءة الخدمات، بالتوازي مع تكثيف الحملات الرقابية للتعامل مع الإشغالات والتعديات والمظاهر العشوائية.

وفي هذا الإطار، تمت متابعة مستوى الخدمات المقدمة للسكان، بالحي الثاني، ومتابعة أعمال النظافة والصيانة ورفع الكفاءة، إلى جانب متابعة أعمال تطوير المسطحات الخضراء، ومراجعة حالة أعمدة الإنارة وأغطية المرافق، حيث تم التوجيه بسرعة تنفيذ أعمال الصيانة اللازمة.

كما واصل الجهاز أعمال صيانة ورفع كفاءة أنفاق المشاة بالحيين السادس والسابع، بما يضمن الاستخدام الآمن والميسر لها.

وكانت الحملات الرقابية بمدينة العبور خلال شهر يوليو 2026 قد أسفرت عن إزالة ورفع 35 حالة إشغال طريق، و117 وصلة كهربائية مخالفة، و9 إعلانات غير مرخصة، و19 تندة مخالفة، و3 أكشاك خشبية مخالفة، وعدد من عربات بيع المأكولات والمشروبات المخالفة، فضلا عن تحرير 700 محضر إشغال طريق ومحضرين للنظافة العامة، وتحصيل 20 غرامة فورية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وامتدت الحملات بمدينة العبور إلى مخالفات تغيير النشاط والتعديات على الأراضي والمنشآت، حيث تم تنفيذ قرارات بشأن قطعة أرضة لمخالفة الغرض المخصص لها، وتنفيذ إزالة فورية لمبنى مخالف تحت الإنشاء، فضلًا عن ضبط مخالفة داخل البدروم بقطعة أرض بجوار مشروع إسكان دار مصر بالحي الترفيهي، لتغيير النشاط، مع التحفظ على المهمات المضبوطة.

كما تم رفع الإشغالات بمحلية 34 بالحي الثاني، فضلًا عن مركبات مستخدمة في أعمال النبش بالقمامة، وتنفيذ حملات مسائية مكبرة بالأحياء السابع والسادس والأول، وعلى المحاور والطرق الرئيسية.

وفي مدينة حدائق أكتوبر، واصل الجهاز حملاته للحفاظ على المظهر الحضاري، حيث تم اتخاذ الإجراءات المقررة لسحب عدد من قطع الأراضي والمحال التجارية لعدم سداد المستحقات المالية المقررة، وشملت الإجراءات قطعة أرض بمحور خدمات 4R، وقطعة أرض بمنطقة الـ620 فدانًا، وقطعة أرض بقطاع (ي) بالمنطقة السابعة، وقطعة أرض بقطاع (ص) بالمنطقة السابعة.

وفي مدينة بني سويف الجديدة، واصل الجهاز تنفيذ خطته لرفع كفاءة البنية الأساسية والخدمات، حيث تم متابعة أعمال صيانة ورفع كفاءة عدد من الطرق والمحاور الرئيسية ومداخل المدينة، بما يسهم في تحسين كفاءة شبكة الطرق، وتحقيق سيولة الحركة المرورية، والارتقاء بالمظهر الحضاري للمدينة.

كما نفذ الجهاز حملة مكبرة لتنفيذ قرارات لجنة التنمية الصناعية والقرارات الإدارية الصادرة بشأن سحب قطع الأراضي التي تم إلغاء تخصيصها لعدم إثبات الجدية في تنفيذ المشروعات، وأسفرت الحملة عن تنفيذ 6 قرارات سحب لقطع أراضٍ بمنطقتي الصناعات الخفيفة وورش الشباب، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحاضر الرسمية.

وشددت وزيرة الإسكان على استمرار التعامل الحاسم مع المخالفات والإشغالات والتعديات، والحفاظ على حقوق الدولة، مع العمل بالتوازي على رفع كفاءة الخدمات والمرافق والطرق، بما يدعم جهود الدولة في بناء مجتمعات عمرانية متكاملة وجاذبة للسكان والاستثمار.

المدن الجديدة المجتمعات العمرانية المخالفات الإشغالات الشروق القرنفل التجمع

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