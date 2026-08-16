من بكرة لـ الجمعة .. الأرصاد تزف أخبارا سارة للمواطنين

تشهد البلاد خلال الأيام المقبلة تحسنًا نسبيًا في الأحوال الجوية، مع توقعات بانخفاض تدريجي في درجات الحرارة بداية من الاثنين وحتى الجمعة، وسط استمرار الأجواء الحارة والرطبة على القاهرة وشمال البلاد، وشديدة الحرارة على جنوب الصعيد، بالتزامن مع ظهور الشبورة المائية وفرص محدودة لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية.

انخفاض تدريجي

الأرصاد

أعلنت الدكتورة إيمان شاكر، رئيس مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد ستشهد انخفاضًا طفيفًا وتدريجيًا في درجات الحرارة خلال الفترة من بعد يوم الاثنين وحتى الجمعة المقبل.

وأوضحت أن الطقس سيكون مائلًا للحرارة ورطبًا في الصباح الباكر، ويعتدل نهارًا، بينما يصبح حارًا ورطبًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، في حين تظل الأجواء شديدة الحرارة على مناطق جنوب البلاد، مع استمرار الطقس المائل للحرارة والرطب خلال ساعات الليل.

درجات الحرارة

وأضافت أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى والوجه البحري ستتراوح بين 34 و35 درجة، بينما تتراوح درجات الحرارة المحسوسة بين 36 و37 درجة.

وعلى السواحل الشمالية، تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 30 و31 درجة، فيما تتراوح الحرارة المحسوسة بين 34 و35 درجة.

جنوب الصعيد تحت وطأة الحرارة

وأوضحت الدكتورة إيمان شاكر أن درجات الحرارة العظمى على شمال الصعيد ستتراوح بين 36 و37 درجة، بينما تتراوح الحرارة المحسوسة بين 38 و39 درجة.

ويظل جنوب الصعيد الأكثر ارتفاعًا في درجات الحرارة، حيث تتراوح العظمى بين 40 و42 درجة، بينما تصل المحسوسة إلى 41 و43 درجة.

شبورة مائية

وحذرت رئيس مركز الاستشعار عن بعد من تكون الشبورة المائية خلال الفترة من الساعة الرابعة فجرًا وحتى الثامنة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأشارت إلى أن الشبورة قد تكون كثيفة أحيانًا، ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة، خاصة في الساعات الأولى من الصباح.

أمطار خفيفة

أمطار

ولفتت إلى ظهور بعض السحب المنخفضة يوم الاثنين، ما يهيئ فرصًا لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، بنسبة حدوث تصل إلى 20%.

نشاط الرياح يخفف الإحساس بالحرارة

وأوضحت أن نشاط الرياح في بعض الأوقات قد يسهم في تلطيف الأجواء خلال فترات المساء على معظم أنحاء الجمهورية، بما يساعد على تحسن الإحساس بالطقس رغم استمرار ارتفاع نسب الرطوبة.