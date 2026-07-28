"الأوديسة" يواصل الهيمنة على شباك التذاكر في أمريكا

يواصل فيلم "الأوديسة" (The Odyssey) تحقيق نتائج قوية في دور العرض بأمريكا الشمالية، حيث حقق حوالي 90 مليون دولار خلال الأيام الثلاثة الماضية، ليرتفع إجمالي إيراداته إلى 286 مليون دولار منذ انطلاقه قبل عشرة أيام.



ولافت أن الفيلم استحوذ على الحصة الأكبر من إيرادات السينما دون الاعتماد كثيرًا على أفلام أخرى، إذ شكّلت مبيعاته 61% من إجمالي إيرادات نهاية الأسبوع الحالي، مقابل 64% في نهاية الأسبوع الماضي.



ويُعد هذا الأداء إنجازًا لافتًا لكريستوفر نولان، مخرج الفيلم المقتبس عن الملحمة الهوميرية، حيث يسجل الفيلم تقدمًا بنسبة 64% مقارنة بفيلمه الناجح "أوبنهايمر" (Oppenheimer) في المرحلة الزمنية ذاتها من عرضه عام 2023.

يترقب المتابعون الأسبوع المقبل عرض فيلم "سبايدرمان: يوم جديد تمامًا" (Spider-Man: Brand New Day) من إنتاج سوني، مع توقعات بافتتاح قوي يتجاوز 230 مليون دولار، وإجمالي إيرادات متوقع يفوق 700 مليون دولار، ما قد يجعله الأعلى إيرادًا هذا العام.



وينتظر أن ينافسه على هذا اللقب كل من:



"المنتقمون: يوم القيامة" (Avengers: Doomsday) من ديزني وشركة مارفل

"الكثيب: الجزء الثالث" (Dune: Part Three) من وارنر بروذرز وليجندري



ويعرض الفيلمان معًا في 18 ديسمبر، ما قد يجعل ذلك الأسبوع الأعلى إيرادا لهذا العام.