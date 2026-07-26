منار وهدان السابعة في الثانوية الأزهرية: حفظ القرآن وتنظيم الوقت سر التفوق

سطرت الطالبة منار وهدان عبد الغني مكي، ابنة عزبة مكي التابعة لقرية الجندية بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، قصة نجاح جديدة في الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2025/2026، بعدما حصدت المركز السابع على مستوى الجمهورية بالقسم الأدبي، بمجموع 586 درجة بنسبة 97.62%.

وأكدت الطالبة منار أن سر تفوقها يعود إلى حفظ القرآن الكريم والمواظبة على تلاوته يوميا، إلى جانب تنظيم الوقت والاجتهاد المستمر والالتزام بأداء الصلوات، مشيرة إلى أن هذه العوامل منحتها السكينة والتركيز طوال فترة الدراسة والامتحانات.

واضافت ان أسرتها كانت الداعم الأكبر لها، بعدما وفرت لها الأجواء المناسبة للمذاكرة وشجعتها باستمرار على بذل المزيد من الجهد، معربة عن امتنانها لوالدتها وجميع معلميها لما قدموه من دعم ومساندة طوال رحلتها التعليمية مشيرة الي أنها لم تعتمد على عدد ساعات المذاكرة، وإنما ركزت على الفهم الجيد للمناهج والمراجعة المستمرة، مؤكدة أن النجاح يحتاج إلى الإرادة والعزيمة والإخلاص في العمل.

وكشفت منار أن تلقيها اتصالا هاتفيا من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب لتهنئتها بالتفوق، إلى جانب تهنئة قيادات الأزهر، كان من أسعد اللحظات في حياتها، مؤكدة أن هذه اللفتة تمثل دافعا كبيرا لمواصلة التفوق خلال المرحلة الجامعية.

وأوضحت أنها تطمح في الالتحاق بكلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر، لتحقيق حلمها في خدمة المجتمع، مهدية نجاحها إلى روح والدها الراحل، داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته.

من جانبها، قالت أسماء علي مكي، والدة الطالبة ومعلمة بالأزهر الشريف، إن ابنتها أظهرت منذ سنواتها الدراسية الأولى إصرارا كبيرا على التفوق، واعتمدت في مذاكرتها على الكتب الدراسية الأزهرية والمراجعة المنتظمة، معربة عن سعادتها بما حققته من إنجاز، ومتمنية لها دوام النجاح والتوفيق.

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