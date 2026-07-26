محافظ الشرقية يهنئ أوائل الثانوية الأزهرية: أنتم نماذج مشرفة سطرت أسماءها بأحرف من نور

هنأ المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية من أبناء المحافظة للعام الدراسي 2025/2026، معربًا عن خالص تهانيه لهم ولأسرهم، ومتمنيًا لهم دوام النجاح والتوفيق في استكمال مسيرتهم التعليمية وتحقيق المزيد من الإنجازات.

وأكد محافظ الشرقية اعتزازه بما حققه أبناء المحافظة من نتائج مشرفة، مشيرًا إلى أن قائمة أوائل الثانوية الأزهرية هذا العام ضمت خمسة طلاب وطالبات من أبناء الشرقية، بينهم طالبة من قسم الدمج الأدبي، وهو ما يعكس مستوى التميز العلمي الذي يتمتع به طلاب المحافظة.

وشملت قائمة أوائل القسم العلمي الطالب خالد أحمد محمد عبد الجواد علي، المقيد بمعهد الحسينية، والذي حصل على المركز السابع على مستوى الجمهورية بنسبة 98.92%، والطالب يوسف بهاء المهدي جاب الله، المقيد بمعهد الشهيد خالد فكري، والحاصل على المركز الثامن مكرر على مستوى الجمهورية بنسبة 98.77%.

كما ضمت قائمة أوائل القسم الأدبي الطالبة منار وهدان عبد الغني عبد المقصود، المقيدة بمعهد فتيات الخراخشة، والتي حصلت على المركز السابع على مستوى الجمهورية بنسبة 97.63%، والطالبة حنين محمد عمر أحمد إبراهيم، المقيدة بمعهد فتيات فؤاد خميس النموذجي، والحاصلة على المركز العاشر مكرر على مستوى الجمهورية بنسبة 97.29%.

وقدم المحافظ التهنئة أيضًا للطالبة زينات صلاح محمد محمد بكرش، من معهد فتيات بني صريد، بعد حصولها على المركز الثاني على مستوى الجمهورية بقسم الدمج الأدبي، بمجموع 504 درجات بنسبة 91.64%، مشيدًا بما قدمته من نموذج ملهم في الإصرار والتحدي وتحقيق التفوق.

وأكد محافظ الشرقية أن الطلاب الأوائل بذلوا جهدًا كبيرًا طوال العام الدراسي، وأن النتائج التي حققوها جاءت ثمرة الاجتهاد والمثابرة، متمنيًا لهم دوام النجاح والتفوق في المرحلة الجامعية، وأن يواصلوا رفع اسم محافظة الشرقية عاليًا في مختلف المحافل العلمية.