قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أخبار خدمية | أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الأحد .. فيديو
الرئيس السيسي يتابع نتائج التعاون المصري الألماني في تطوير المدارس المصرية الألمانية الفنية
بعد إغلاقه إثر هجوم بالمسيرات.. الكويت تعيد تشغيل منفذ «العبدلي» مع العراق
أشرف داري يقترب من الرحيل عن الأهلي.. وتقارير تكشف التفاصيل
تحرك برلمانى لوضع استراتيجية لحماية الهوية المصرية من مخاطر منصات التواصل
البنك الأهلي يضم أبناء الراحل محمد صبري إلى قطاع الناشئين
مصر تدين اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية
وزير الصناعة يتابع خطوط الإنتاج في 4 مصانع بالإسماعيلية باستثمارات تتجاوز 2 مليار جنيه
الصفقة اقتربت.. صحيفة تركية تكشف آخر تطورات مفاوضات بشكتاش مع محمد صلاح
وزيرا خارجية مصر وتونس يشددان على دعم الاستقرار الإقليمي وتعزيز التعاون
مذكرة التوقيف تحاصر نتنياهو.. وطائرة "جناح صهيون" تستهلك الملايين رغم محدودية استخدامها
ماليزيا تلغي رحلات جوية لـ الصين وهونج كونج بسبب إعصار نول
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

صحة الشرقية تستقبل 10 ملايين مواطن في 495 وحدة طب أسرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد الطحاوي

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالارتقاء بالمنظومة الصحية وتطوير المستشفيات والوحدات الطبية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتوفير رعاية طبية متكاملة تليق بأبناء المحافظة، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي تبذلها الفرق الطبية بمديرية الشؤون الصحية، وما تحقق من إنجازات ملموسة خلال الفترة الماضية في مختلف القطاعات الصحية.

من جانبه أكد الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه خلال العام المالي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦، قامت الفرق الطبية بإدارة الرعاية الأساسية بوحدات طب الأسرة باستقبال (٩ ملايين و٩٢٩ ألفًا و٨٤٦) مواطن بـ(٤٩٥) وحدة طب أسرة بنطاق المحافظة.

وأشار إلي أنه تردد (٢ مليون و١٠٠ ألف و٨٢٢) مواطن على العيادات الخارجية، و(٢ مليون و٥٨١ ألفًا و٩٨١) سيدة على عيادات تنظيم الأسرة، و(٢ مليون و١١٥ ألفًا و٢٤٤) مواطنًا على المعامل، و(مليون و١٦٩ ألفًا و٧٦٨) طفلًا على عيادات التطعيمات، و(٤٦ ألفًا و٨٥٨) مواطنًا على الطوارئ، و(٨٣ ألفًا و٩٤٤) مواطنًا على عيادات العلاج الطبيعي، و(٩٨٧ ألفًا و٣٧٢) مواطنًا على عيادات الأطفال، و(٥٦٧ ألفًا و٨٤٦) مواطنًا على عيادات الأسنان، و(٢٧٦ ألفًا و١١) سيدة على عيادات متابعة الحمل.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أن الفرق الطبية قدمت خدمات المبادرات الرئاسية التى استفاد منها (٦١ ألفًا و٣٧٨) طفل وسيدة من مبادرة الأم والجنين، و(١١٤ ألفًا و١٥٤) طفلًا من مبادرة الكشف المبكر عن ضعف السمع للأطفال حديثي الولادة، و(١١٤ ألفًا و٢٤٣) مواطنًا من مبادرة فحص ما قبل الزواج، و(٥٥٥ ألفًا و٧٣٤) مواطنًا من مبادرة الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، و(مليون و٩ آلاف و٥٦٦) مواطنًا من مبادرة الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، و(مليون و٣٠١ ألفًا و٧٦٠) سيدة من مبادرة صحة المرأة، و(١٢ ألفًا و٥٤٠) طفلًا من مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية للأطفال المبتسرين، و(٥٣ ألفًا و١٣٨) مواطنًا من مبادرة رعاية كبار السن، و(٢٤٨ ألفًا و٧٠٩) مواطنًا من مبادرة الكشف عن الأنيميا والتقزم.

وأكد محافظ الشرقية على استمرار تطوير الوحدات الصحية ووحدات طب الأسرة، وتزويدها بأحدث الأجهزة الطبية والأطباء؛ لضمان حصول المواطنين على خدمة صحية متطورة وآمنة، وتقديم رعاية طبية تليق بأبناء محافظة الشرقية.

الشرقية محافظ الشرقية بالمنظومة الصحية وتطوير المستشفيات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ظهرت الآن.. نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 بالاسم ورقم الجلوس

ظهرت الآن.. نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 بالاسم ورقم الجلوس

طالبات الثانوية الأزهرية أثناء الامتحانات

ظهرت الآن .. نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 وخطوات الحصول عليها

امتحانات الثانوية الأزهرية

نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 بالاسم ورقم الجلوس .. رابط الاستعلام الرسمي

وزير التربية والتعليم

حجب نتيجة الثانوية العامة 2026 للطلاب الغشاشين .. قرار عاجل الآن

الشيخ أيمن عبدالغني يعتمد نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية

النتائج مُبشرة.. وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية

نتيجة الثانوية الأزهرية

نتيجة الثانوية الأزهرية.. ردد هذا الدعاء بيقين يجبر الله خاطرك ويفرح قلبك

أوائل الثانوية العامة 2026

حقيقة تسريب تفاصيل أوائل الثانوية العامة 2026 قبل اعتماد النتيجة|توضيح عاجل

الاهلي

لا يستحق المشاركة | مفاجأة .. إعلامي يكشف موقف الأهلي من دوري أبطال إفريقيا

ترشيحاتنا

الشيخ أيمن عبدالغني يعتمد نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية

النتائج مُبشرة.. وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية

فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف،

البحوث الإسلاميَّة ينظِّم ملتقيات شبهات وردود للرد على المطاعن المثارة حول الإسلام

أمين البحوث الإسلامية: نجاح العمل الدعوي يبدأ من ترسيخ الانضباط المؤسسي، والالتزام بالمسؤولية

أمين البحوث الإسلامية: نجاح العمل الدعوي يبدأ من ترسيخ الانضباط المؤسسي

بالصور

بدون بيض..طريقة عمل البسبوسة

طريقة عمل البسبوسة
طريقة عمل البسبوسة
طريقة عمل البسبوسة

إهمال ارتجاع المرئ .. متى يستدعى القلق؟

إهمال ارتجاع المرئ..متى يستدعى القلق؟
إهمال ارتجاع المرئ..متى يستدعى القلق؟
إهمال ارتجاع المرئ..متى يستدعى القلق؟

بـ38 ألف جنيه.. تفاصيل إطلالة منة شلبي في عيد ميلادها

منة شلبي
منة شلبي
منة شلبي

توب ملفت .. نرمين الفقى تُثير الجدل بإطلالاتها على البحر | شاهد

توب ملفت..نرمين الفقى تثير الجدل بإطلالاتها على البحر
توب ملفت..نرمين الفقى تثير الجدل بإطلالاتها على البحر
توب ملفت..نرمين الفقى تثير الجدل بإطلالاتها على البحر

فيديو

أزمة ملكة جمال مصر إيريني يسري

رفضت تسليم التاج .. ملكة جمال مصر «إيريني يسري» تتوعد بكشف مفاجآت | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: حقيقةً !! هل الجغرافيا السياسية للشرق الأوسط تتحكم في أسعار النفط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عالم على صفيح ساخن… هل نعيش لحظة تفكك النظام الدولي؟

منى أحمد

منى أحمد تكتب: القوة الناعمة لثورة يوليو

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط.. لقطات مونديالية مثيرة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: المنهج الدراسي.. هل هو أداة بناء أم معول هدم ؟

المزيد