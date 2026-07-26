صحة الشرقية تستقبل 10 ملايين مواطن في 495 وحدة طب أسرة

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالارتقاء بالمنظومة الصحية وتطوير المستشفيات والوحدات الطبية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتوفير رعاية طبية متكاملة تليق بأبناء المحافظة، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي تبذلها الفرق الطبية بمديرية الشؤون الصحية، وما تحقق من إنجازات ملموسة خلال الفترة الماضية في مختلف القطاعات الصحية.

من جانبه أكد الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه خلال العام المالي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦، قامت الفرق الطبية بإدارة الرعاية الأساسية بوحدات طب الأسرة باستقبال (٩ ملايين و٩٢٩ ألفًا و٨٤٦) مواطن بـ(٤٩٥) وحدة طب أسرة بنطاق المحافظة.

وأشار إلي أنه تردد (٢ مليون و١٠٠ ألف و٨٢٢) مواطن على العيادات الخارجية، و(٢ مليون و٥٨١ ألفًا و٩٨١) سيدة على عيادات تنظيم الأسرة، و(٢ مليون و١١٥ ألفًا و٢٤٤) مواطنًا على المعامل، و(مليون و١٦٩ ألفًا و٧٦٨) طفلًا على عيادات التطعيمات، و(٤٦ ألفًا و٨٥٨) مواطنًا على الطوارئ، و(٨٣ ألفًا و٩٤٤) مواطنًا على عيادات العلاج الطبيعي، و(٩٨٧ ألفًا و٣٧٢) مواطنًا على عيادات الأطفال، و(٥٦٧ ألفًا و٨٤٦) مواطنًا على عيادات الأسنان، و(٢٧٦ ألفًا و١١) سيدة على عيادات متابعة الحمل.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أن الفرق الطبية قدمت خدمات المبادرات الرئاسية التى استفاد منها (٦١ ألفًا و٣٧٨) طفل وسيدة من مبادرة الأم والجنين، و(١١٤ ألفًا و١٥٤) طفلًا من مبادرة الكشف المبكر عن ضعف السمع للأطفال حديثي الولادة، و(١١٤ ألفًا و٢٤٣) مواطنًا من مبادرة فحص ما قبل الزواج، و(٥٥٥ ألفًا و٧٣٤) مواطنًا من مبادرة الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، و(مليون و٩ آلاف و٥٦٦) مواطنًا من مبادرة الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، و(مليون و٣٠١ ألفًا و٧٦٠) سيدة من مبادرة صحة المرأة، و(١٢ ألفًا و٥٤٠) طفلًا من مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية للأطفال المبتسرين، و(٥٣ ألفًا و١٣٨) مواطنًا من مبادرة رعاية كبار السن، و(٢٤٨ ألفًا و٧٠٩) مواطنًا من مبادرة الكشف عن الأنيميا والتقزم.

وأكد محافظ الشرقية على استمرار تطوير الوحدات الصحية ووحدات طب الأسرة، وتزويدها بأحدث الأجهزة الطبية والأطباء؛ لضمان حصول المواطنين على خدمة صحية متطورة وآمنة، وتقديم رعاية طبية تليق بأبناء محافظة الشرقية.