وزير الكهرباء يبحث مع تحالف "جيلا -انترو - سيجنفاي" التعاون فى مجالات الطاقة

التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وفداً من تحالف شركات "جيلا -انترو - سيجنفاي" برئاسة المهندس شريف عبد الفتاح رئيس شركة التوكل الكهربائية " جيلا"، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، وتم عقد اجتماعا بحضور محمد دعبيس مساعد الوزير لشئون شركات التوزيع، والدكتور أحمد مهينة رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي ومتابعة الأداء، والدكتور خالد الدستاوي العضو المتفرغ لشئون شركات توزيع الكهرباء، لبحث التعاون فى مجالات كفاءة الطاقة والتوسع فى استخدامات الطاقات المتجددة، ومناقشة مقترحات العمل المشترك فى ضوء التكنولوجيا التى يمتلكها التحالف لترشيد استهلاك الكهرباء ومنع الهدر خاصة فى الإنارة العامة والاستخدامات الاخرى.

وناقش الدكتور محمود عصمت خلال الاجتماع آليات التعاون المختلفة في مجالات ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، بما فى ذلك عدد من الطروحات من بينها مشروع استبدال كشافات الإضاءة الحالية بكشافات ليد عالية الكفاءة لتحقيق وفر فوري في نسب الاستهلاك، وكذلك امكانية تطبيق أنظمة التحكم في الإنارة العامة لتوفير ما يزيد عن 30% من الاستهلاك وفقاً لطبيعة التشغيل، وتطبيق نظام متطور للتحكم في الإضاءة من خلال أجهزة يتم تركيبها داخل لوحات التغذية الخاصة بالكشافات، وتطرق الاجتماع الى بحث امكانية العمل المشترك في مجال توزيع الكهرباء في إطار تحسين جودة الخدمات المقدمة، وكذلك اقامة مشروعات للطاقة المتجددة، مزودة ببطاريات تخزين وربطها على شبكات التوزيع فى اطار العمل على نشر استخدامات الطاقة الشمسية.

وقال الدكتور محمود عصمت، ان تحسين كفاءة الطاقة وترشيد استهلاك الكهرباء، واستخدام التكنولوجيا الحديثة فى ادارة الطاقة ومنع الهدر ضرورة لتحقيق الاستدامة.

وشدد على استمرار العمل فى إطار استراتيجية الطاقة وتنويع مصادر توليد الكهرباء وزيادة مساهمة الطاقات النظيفة والمتجددة فى مزيج الطاقة لتصل 45% عام 2028 ، موضحا العمل على تحسين جودة التغذية وكفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك والارتفاع بجودة الخدمات المقدمة، وذلك بالتعاون مع الشركاء من القطاع الخاص.

وأشار إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة في إدارة الطاقة ومنع الهدر وان هناك العديد من النماذج التي تغطي مختلف الاستخدامات، الصناعية والمنزلية والتجارية ، مؤكدا مواصلة العمل على دعم وتطوير وتحديث الشبكة القومية للكهرباء لتعزيز إدارة الطاقة فى التيار الكهربائي على كافة الاستخدامات.