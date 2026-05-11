قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اتحاد الكرة يكشف تفاصيل جديدة عن أزمة ميداليات نهائي كأس مصر| خاص
رئيس الوزراء: توسيع نطاق التصنيع المحلي في القطاعات الحيوية أولوية قصوى
ريال مدريد وبرشلونة.. نجم إنجلترا يعيد المجد الغائب منذ 1985 في الليجا
رئيس الوزراء: المشروعات الصناعية الحالية تدعو للتفاؤل بشأن الاقتصاد المصري
رئيس الوزراء: جهود الدولة لتشجيع الصناعة تؤتي ثمارها
ولي العهد البحريني: العلاقات مع الأردن تستمد قوتها من عمق الروابط التاريخية
مدبولي: الحكومة تسعى لاستقرار الأسعار من أجل المواطن
مدبولي: 7 مصانع جديدة وتوسعات صناعية كبرى في السادات و6 أكتوبر حتى 2030
لما تقف مع المزارعين اتكلم صح.. وزير الزراعة يشكر دكتور البحوث الزراعية بعد إحراجه أمام الجميع | القصة الكاملة
الخارجية تتابع حادث اختطاف سفينة على متنها بحارة مصريون بالقرب من سواحل الصومال
مدبولي: شركات عالمية تخطط لنقل مصانعها الخاصة إلى مصر
مدبولي: الدولة تعمل على الحفاظ على استقرار الأسعار من خلال زيادة الإنتاج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الكهرباء يبحث مع تحالف "جيلا -انترو - سيجنفاي" التعاون فى مجالات الطاقة

خلال اللقاء
خلال اللقاء
وفاء نور الدين

التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وفداً من تحالف شركات "جيلا -انترو - سيجنفاي" برئاسة المهندس شريف عبد الفتاح رئيس شركة التوكل الكهربائية " جيلا"، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، وتم عقد اجتماعا بحضور محمد دعبيس مساعد الوزير لشئون شركات التوزيع، والدكتور أحمد مهينة رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي ومتابعة الأداء، والدكتور خالد الدستاوي العضو المتفرغ لشئون شركات توزيع الكهرباء، لبحث التعاون فى مجالات كفاءة الطاقة والتوسع فى استخدامات الطاقات المتجددة، ومناقشة مقترحات العمل المشترك فى ضوء التكنولوجيا التى يمتلكها التحالف لترشيد استهلاك الكهرباء ومنع الهدر خاصة فى الإنارة العامة والاستخدامات الاخرى.

وناقش الدكتور محمود عصمت خلال الاجتماع آليات التعاون المختلفة في مجالات ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، بما فى ذلك عدد من الطروحات من بينها مشروع استبدال كشافات الإضاءة الحالية بكشافات ليد عالية الكفاءة لتحقيق وفر فوري في نسب الاستهلاك، وكذلك امكانية تطبيق أنظمة التحكم في الإنارة العامة لتوفير ما يزيد عن 30% من الاستهلاك وفقاً لطبيعة التشغيل، وتطبيق نظام متطور للتحكم في الإضاءة من خلال أجهزة يتم تركيبها داخل لوحات التغذية الخاصة بالكشافات، وتطرق الاجتماع الى بحث امكانية العمل المشترك في مجال توزيع الكهرباء في إطار تحسين جودة الخدمات المقدمة، وكذلك اقامة مشروعات للطاقة المتجددة، مزودة ببطاريات تخزين وربطها على شبكات التوزيع فى اطار العمل على نشر استخدامات الطاقة الشمسية.

وقال الدكتور محمود عصمت، ان تحسين كفاءة الطاقة وترشيد استهلاك الكهرباء، واستخدام التكنولوجيا الحديثة فى ادارة الطاقة ومنع الهدر ضرورة لتحقيق الاستدامة.

وشدد على استمرار العمل فى إطار استراتيجية الطاقة وتنويع مصادر توليد الكهرباء وزيادة مساهمة الطاقات النظيفة والمتجددة فى مزيج الطاقة لتصل 45% عام 2028 ، موضحا العمل على تحسين جودة التغذية وكفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك والارتفاع بجودة الخدمات المقدمة، وذلك بالتعاون مع الشركاء من القطاع الخاص.

وأشار إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة في إدارة الطاقة ومنع الهدر وان هناك العديد من النماذج التي تغطي مختلف الاستخدامات، الصناعية والمنزلية والتجارية ، مؤكدا مواصلة العمل على دعم وتطوير وتحديث الشبكة القومية للكهرباء لتعزيز إدارة الطاقة فى التيار الكهربائي على كافة الاستخدامات.

وزير الكهرباء الطاقة المتجددة شركات توزيع الكهرباء الكهرباء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

بسبب فائض 200 مليون فرخة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

الدكتور مصطفى وزيري

وزير السياحة يوافق على إجازة بدون أجر للدكتور مصطفى وزيري حتى بلوغ سن المعاش

إجازة عيد الأضحى 2026

قرار حكومي مرتقب بشأن عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2026

حالة الطقس

ظاهرتان جويتان.. الأرصاد تحذر من تقلبات الجو في القاهرة وعدة محافظات

امام عاشور

أحمد شوبير يفجر مفاجأة حول مستقبل إمام عاشور مع الأهلي

اسعار الفراخ اليوم

بعد الانخفاض.. أسعار الفراخ والبانيه اليوم الاثنين 11 مايو

عداد الكهرباء

سبب خصم الرصيد من عداد الكهرباء عند بداية الشحن

أحمد الخالدي

خالد طلعت: مشاركة أحمد الخالدي أمام الزمالك قانونية.. والإيقاف بعد 3 إنذارات وليس 2

ترشيحاتنا

خلال اللقاء

وزير الكهرباء يبحث مع تحالف "جيلا -انترو - سيجنفاي" التعاون فى مجالات الطاقة

مطار القاهرة

خيمة الحجاج جاهزة أمام مطار القاهرة لاستقبال ضيوف الرحمن المسافرين

الدكتور مصطفى مدبولي

مدبولي: توجيهات من الرئيس بمواصلة تعزيز التعاون مع شركات القطاع الخاص محليا ودوليا لدعم استراتيجية الدولة

بالصور

استعدادا لعيد الأضحى.. بيطري الشرقية يكثف حملاته التفتيشية على المجازر

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البصل النيء؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البصل النئ؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البصل النئ؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البصل النئ؟

تجديد حبس زوج دنيا فؤاد 15 يوما على ذمة التحقيقات

دنيا وزوجها
دنيا وزوجها
دنيا وزوجها

سلطة الروبيان الحارة بالأفوكادو

سلطة الروبيان الحارة بالأفوكادو
سلطة الروبيان الحارة بالأفوكادو
سلطة الروبيان الحارة بالأفوكادو

فيديو

ماكرون

شاهد.. ماكرون يقوم بجولة تريض صباحية في شوارع كينيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إلى سدنة معابد عقولهم الخربة!

د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: سجال القلوب

د. أحمد خشبة

د. أحمد خشبة يكتب: أنت تحتاح المزيد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تنظيم الإعلام.. شكرًا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أزمات وجودية

المزيد