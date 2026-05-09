قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزارة الأوقاف تواصل إعمار بيوت الله افتتاح 81 مسجدًا خلال أبريل 2026
الموت يمنع هاني شاكر من تحقيق 3 أمنيات .. تعرف عليهم
السفارة الأمريكية بالقاهرة تعلن عن وظيفة للمصريين.. الشروط والتفاصيل
أسعار الذهب في السعودية.. عيار 21 يقترب من 500 ريال والأوقية تتخطى 17 ألف ريال
نشوب حريق في محرك بطائرة ركاب أمريكية واصطدامها بأحد المشاة أثناء الإقلاع
بالدموع والأغاني الوطنية.. تلاميذ يودعون معلمهم بممر شرفي في سوهاج
بحضور الرئيس الفرنسي | إشادة برلمانية بافتتاح جامعة سنجور ..نواب: تعكس اهتمام مصر وفرنسا بالبحث العلمي.. وتسهم في إعداد كوادر الشابة تقود التنمية
قطعة قماش وكتم الأنفاس.. مرافعة قوية من النيابة العامة في واقعة مقتل 3 أطفال في الشروق
الرئيس السيسي يفتتح المقر الجديد لجامعة سنجور بحضور ماكرون| صور
جيش الاحتلال: العثور على طائرة مسيّرة مفخخة لحزب الله قرب الحدود اللبنانية
حتى 6 مساءً.. غرفة القاهرة والتموين يطلقان الخدمة المسائية للسجل التجاري
تشغيل المرحلة الأولى لمحور الفشن ومرحلتين بمحور ديروط | صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الكهرباء يبحث مع «أميا باور» الإماراتية مستجدات تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة

خلال اللقاء
خلال اللقاء
وفاء نور الدين

التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بمقر الوزارة بالعباسية، وفدا من شركة "AMEA POWER" إحدى شركات مجموعة النويس الإماراتية، برئاسة الشيخ حسين النويس بحضور المهندس إيهاب إسماعيل رئيس هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، لبحث تطور الأعمال ومستجدات التنفيذ فى مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح قدرة 1500 ميجاوات.

وكذلك مشروعات بطاريات تخزين الطاقة المتصلة، ومحطات البطاريات المستقلة سعة 2100 ميجاوات ساعة، والتى تقوم المجموعة بتنفيذها فى مناطق الزعفرانة، ورأس شقير، وبنبان، فى إطار خطة الدولة للتحول الطاقي والتوسع في مشروعات الطاقات المتجددة، وأنظمة تخزين الطاقة، وزيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة إلى 45% عام 2028، وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، وضمان دعم واستقرار الشبكة وتأمين التغذية الكهربائية.

مشروعات بطاريات التخزين


تناول اللقاء متابعة التشغيل للمشروعات المربوطة على الشبكة فى كوم امبو بمحافظة أسوان قدرة 500 ميجاوات، وبطاريات التخزين المتصلة بالمحطة سعة 300 ميجاوات ساعة، ومحطة الرياح بمنطقة خليج السويس قدرة 500 ميجاوات، وناقش الاجتماع، تطور الأعمال ومستجدات التنفيذ فى ضوء المخطط الزمني لمشروعات (أمونت 2 لطاقة الرياح) قدرة 500 ميجاوات ساعة بموقع رأس شقير، وأبيدوس 2 للطاقة الشمسية فى منطقة بنبان قدرة 1000 ميجاوات، بالاضافة إلى 600 ميجاوات بطاريات تخزين متصلة، وشمل الاجتماع متابعة الاعمال فى مشروع بطاريات التخزين المنفصلة "Standalone" سعة 500 ميجاوات ساعة بمنطقة الزعفرانة، وكذلك مشروع بطاريات التخزين المنفصلة سعة 1000 ميجاوات ساعة بمنطقة بنبان، وتم التأكيد خلال الاجتماع على المخطط الزمنى لكل مشروع وأهمية الربط على الشبكة فى التوقيتات المحددة والإسراع فى الخطوات التنفيذية لمشروعات تخزين الطاقة الكهربائية المنفصلة لاهميتها فى تحقيق الاستقرار للشبكة وتعظيم العوائد من الطاقة المتجددة.

 أكد الدكتور محمود عصمت، مواصلة العمل على تعظيم العوائد من الموارد الطبيعية والاستفادة من الثراء الكبير في مصادر الطاقات المتجددة، مشيراً إلى الـتوسع المدروس فى أنظمة تخزين الطاقة وإقامة المحطات المتصلة وعدد من المحطات المنفصلة، واتخاذ الخطوات اللازمة للاسراع فى تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح فى إطار خطة الدولة للحد من استخدام الوقود ودعم الشبكة والوفاء بمتطلبات التنمية المستدامة ، موضحاً برنامج عمل قطاع الكهرباء لدعم إستخدامات الطاقات المتجددة والاعتماد عليها، مشيدا بالتعاون والشراكة مع شركة "AMEA POWER" الإماراتية والجدية والالتزام بالخطط الزمنية وجداول التنفيذ للمشروعات التى تقوم عليها الشركة.

وزير الكهرباء بطاريات تخزين الطاقة مشروعات الطاقة الشمسية AMEA POWER

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

مستعد للإعدام.. اعترافات مثيرة لقاضٍ متهم بإنهاء حياة طليقته: تزوجت عرفيًا مرتين وخشيت على ابنتي منها

المعاشات

مشروع قانون جديد لتعديل قانون المعاشات.. زيادة سنوية 20 %.. ومكافأة إضافية للمؤمن عليهم

جماهير الزمالك

إعلامي يزف خبرًا سارًا لجماهير الزمالك قبل مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري

الانترنت

باقات إنترنت مخفضة ومواقع مجانية.. هدية من الحكومة للمصريين

أرشيفي

أمطار رعدية تضرب عدة مناطق بالمملكة.. تحذير عاجل من الأرصاد السعودية

محمد عبد المنعم

فرج عامر يكشف مفاجأة عن عودة محمد عبد المنعم إلى الأهلي

سلة الأهلي

الأهلي يصطدم بالاتحاد السكندري في ثاني مواجهات نهائي دوري السوبر للسلة

الأهلي

كيف يفكر الأهلي لإنهاء أزمة الرواتب الكبيرة؟ وأزمة بسبب هوية مدير الكرة الجديد .. اعرف القصة كاملة

ترشيحاتنا

الزمالك

رضا هيكل: جماهير الزمالك هي الفريق حاليا

بالم هيلز

بالم هيلز يضم نور الشربيني إلى صفوف فريق الإسكواش

ليفربول

تشكيل ليفربول و تشيلسي في الدوري الانجليزي

بالصور

حملات مرورية مكثفة بشوارع الشرقية لتحقيق السيولة والإنضباط المروري

حملة مكبرة
حملة مكبرة
حملة مكبرة

بين الرجل والمرأة.. خبير: العلاقات الرمادية أخطر أنواع التعلق العاطفي

مخاطر التواجد في العلاقات العاطفية الرمادية
مخاطر التواجد في العلاقات العاطفية الرمادية
مخاطر التواجد في العلاقات العاطفية الرمادية

صوامع وشون الشرقية تستقبل 375 ألف طن من القمح المورد

قمح
قمح
قمح

إطلالة مختلفة.. غادة عبد الرازق تبهر متابعيها بظهورها اللافت

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

فيديو

ندم ريهام سعيد

كان نفسي أسلم عليه.. ريهام سعيد تعترف بندمها بعد رحيل هاني شاكر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: مضيق هرمز كعقدة صراع.. بين إدارة التوتر وفرض الإرادات

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: معادلة الردع الجديدة.. كيف انكسر احتكار واشنطن لقدرة التصعيد في الشرق الأوسط

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: رسائل الرئيس المباشرة لـ "الحلفاء والخصوم".. ماذا يحدث بين القاهرة وأبوظبي؟

وائل الغول

وائل الغول يكتب: بين الدين والسياسة.. سيكولوجيا سموتريتش

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد