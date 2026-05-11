قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اتحاد الكرة يكشف تفاصيل جديدة عن أزمة ميداليات نهائي كأس مصر| خاص
رئيس الوزراء: توسيع نطاق التصنيع المحلي في القطاعات الحيوية أولوية قصوى
ريال مدريد وبرشلونة.. نجم إنجلترا يعيد المجد الغائب منذ 1985 في الليجا
رئيس الوزراء: المشروعات الصناعية الحالية تدعو للتفاؤل بشأن الاقتصاد المصري
رئيس الوزراء: جهود الدولة لتشجيع الصناعة تؤتي ثمارها
ولي العهد البحريني: العلاقات مع الأردن تستمد قوتها من عمق الروابط التاريخية
مدبولي: الحكومة تسعى لاستقرار الأسعار من أجل المواطن
مدبولي: 7 مصانع جديدة وتوسعات صناعية كبرى في السادات و6 أكتوبر حتى 2030
لما تقف مع المزارعين اتكلم صح.. وزير الزراعة يشكر دكتور البحوث الزراعية بعد إحراجه أمام الجميع | القصة الكاملة
الخارجية تتابع حادث اختطاف سفينة على متنها بحارة مصريون بالقرب من سواحل الصومال
مدبولي: شركات عالمية تخطط لنقل مصانعها الخاصة إلى مصر
مدبولي: الدولة تعمل على الحفاظ على استقرار الأسعار من خلال زيادة الإنتاج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس الوزراء: توسيع نطاق التصنيع المحلي في القطاعات الحيوية أولوية قصوى

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
محمود مطاوع

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، توسعات مصنع شركة "مواد كيماوية ومنظفات صناعية خلال جولته التفقدية اليوم بعدد من المصانع في مدينة السادس من أكتوبر؛ وكان في استقباله لدى الوصول/ كريم الشريف، المدير العام لشركة  في مصر، والمهندس عمر الخولي، مدير المصنع، وعدد من قيادات الإدارة العليا للشركة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة المصرية تضع ملف التنمية الصناعية وتوسيع نطاق التصنيع المحلي في القطاعات الحيوية كأولوية قصوى ضمن برنامج عمل الحكومة، وذلك لزيادة الطاقة الإنتاجية وتلبية احتياجات السوق المصرية؛ مشدداً على أن الحكومة تمضي قدماً في تنفيذ استراتيجية شاملة لتعزيز القدرات التصديرية وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي رائد للصناعة والتصدير، بما يضمن تحقيق الاستدامة الاقتصادية وتحقيق مستهدفات الدولة في هذا الصدد.

ومن جانبه، لفت المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، إلى أن الدولة تولي اهتماماً بالغاً بتقديم المساندة الكاملة للمؤسسات الصناعية والشركات العالمية الكبرى، بما يحفزها على التوسع في استثماراتها بالسوق المصرية؛ مؤكداً أن الركيزة الأساسية لاستراتيجية الوزارة تتمثل في تعميق التصنيع المحلي وتهيئة البيئة المواتية للمستثمرين عبر تذليل مختلف التحديات الإجرائية، وصولاً إلى تعظيم معدلات التصدير وتوليد فرص عمل مستدامة.

واستمع رئيس الوزراء، ومرافقوه، إلى شرح من/ كريم الشريف، المدير العام للشركة في مصر، أكد خلاله أن الشركة تعتبر مصر مركزاً استراتيجياً للتصنيع والتصدير، مشدداً على التزام الشركة بمواصلة توسيع حجم الإنتاج المحلي، وزيادة الصادرات، والاستثمار في الكوادر المصرية والقدرات المتطورة؛ وتماشياً مع هذا التوجه، أوضح "الشريف" أن الشركة تقوم حالياً بتوسيع عملياتها في قطاع رعاية الطفل عبر إضافة خطي إنتاج جديدين لمنتجات "بامبرز"، مما يساهم في رفع الطاقة الإنتاجية السنوية لمواكبة النمو في السوق المحلية والتصدير، فضلاً عن إتاحة زيادة في فرص العمل الفنية المباشرة بنسبة 20%.

وأضاف المدير العام، خلال تفقد رئيس الوزراء ومرافقيه لخطوط إنتاج الأكياس والزجاجات الفارغة، أنه منذ انطلاق أعمال الشركة في مصر عام 1986، واصلت "بروكتر آند جامبل مصر" توسيع بصمتها بخطى ثابتة على مدار أربعة عقود، لترسخ مكانتها كإحدى الشركات الرائدة في قطاع السلع الاستهلاكية والكيماويات؛ واليوم، تُعد الشركة من أكبر المُصدّرين في القطاع، حيث تبلغ قيمة صادراتها السنوية نحو 200 مليون دولار أمريكي إلى حوالي 40 دولة، تشمل أسواق دول الخليج، وأفريقيا، وروسيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وبلاد الشام.

وعقب ذلك توجه رئيس الوزراء ومرافقوه، لتفقد منطقة المواد الخام والتصنيع وتعبئة المنتج النهائي، حيث استمع إلى شرح من المهندس عمر الخولي، مدير المصنع، حول التكنولوجيا المستخدمة في خطوط الإنتاج، والتي تعتمد على أحدث أنظمة التشغيل الآلي والرقابة الرقمية لضمان أعلى معايير الجودة العالمية؛ وأوضح "الخولي" أن المصنع يطبق معايير صارمة في استدامة العمليات الإنتاجية، تهدف إلى تقليل الفاقد وترشيد استهلاك الطاقة والمياه، مشيراً إلى أن منظومة العمل تعتمد بشكل أساسي على كوادر مصرية مدربة ومؤهلة لقيادة العمليات التصنيعية المعقدة بكفاءة واقتدار.

كما اطلع رئيس الوزراء على عينات من المنتجات النهائية الجاهزة للتصدير لعدد من دول العالم، وفي غضون ذلك، أوضح  كريم الشريف أن الشركة تُصدّر نحو 70% من إجمالي إنتاجها، وسط خطط طموحة لمواصلة زيادة هذه النسبة بشكل مستمر؛ مشيراً إلى أن الشركة توفر فرص عمل مباشرة، إلى جانب دعم ما يُقدر بنحو 10 آلاف فرصة عمل غير مباشرة عبر منظومتها الواسعة من الموردين والشركاء ومقدمي الخدمات. 

وأكد المدير العام لشركة  أنه في إطار التزام الشركة بترسيخ ثقافة التنوع والشمول، تمثل السيدات ما يقرب من 50% من القوى العاملة بمكاتب الشركة ومركز الخدمات الإقليمي؛ بما يعكس حرص الشركة على تمكين الكفاءات النسائية وتعزيز مشاركتهن في بيئة العمل.

وأشار إلى أنه على صعيد المسؤولية المجتمعية، تواصل الشركة دعم المرأة في المجتمع للعام التاسع على التوالي من خلال برامجها التنموية في القرى المصرية بعدد من المحافظات؛ كما تكثف جهودها في مجال الاستدامة البيئية عبر تقليل استهلاك مياه الصرف الصناعي وإعادة تدويرها، بما يسهم في تعزيز كفاءة العمليات التشغيلية والحد من الأثر البيئي لأنشطتها الصناعية.

مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

بسبب فائض 200 مليون فرخة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

الدكتور مصطفى وزيري

وزير السياحة يوافق على إجازة بدون أجر للدكتور مصطفى وزيري حتى بلوغ سن المعاش

إجازة عيد الأضحى 2026

قرار حكومي مرتقب بشأن عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2026

حالة الطقس

ظاهرتان جويتان.. الأرصاد تحذر من تقلبات الجو في القاهرة وعدة محافظات

امام عاشور

أحمد شوبير يفجر مفاجأة حول مستقبل إمام عاشور مع الأهلي

اسعار الفراخ اليوم

بعد الانخفاض.. أسعار الفراخ والبانيه اليوم الاثنين 11 مايو

عداد الكهرباء

سبب خصم الرصيد من عداد الكهرباء عند بداية الشحن

أحمد الخالدي

خالد طلعت: مشاركة أحمد الخالدي أمام الزمالك قانونية.. والإيقاف بعد 3 إنذارات وليس 2

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

حطم الحائط وسرق الموبايلات.. مباحث طهطا تُسقط المتهم بسرقة محل هواتف خلال ساعات

إنقطاع المياه

انقطاع المياه 5 ساعات عن منقباد والوليدية بأسيوط

توزيع البوتاجاز

نائب محافظ المنيا يباشر أعمال لجنة حماية المستهلك ويعلن توزيع 4250 أسطوانة بوتاجاز

بالصور

استعدادا لعيد الأضحى.. بيطري الشرقية يكثف حملاته التفتيشية على المجازر

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البصل النيء؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البصل النئ؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البصل النئ؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البصل النئ؟

تجديد حبس زوج دنيا فؤاد 15 يوما على ذمة التحقيقات

دنيا وزوجها
دنيا وزوجها
دنيا وزوجها

سلطة الروبيان الحارة بالأفوكادو

سلطة الروبيان الحارة بالأفوكادو
سلطة الروبيان الحارة بالأفوكادو
سلطة الروبيان الحارة بالأفوكادو

فيديو

ماكرون

شاهد.. ماكرون يقوم بجولة تريض صباحية في شوارع كينيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إلى سدنة معابد عقولهم الخربة!

د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: سجال القلوب

د. أحمد خشبة

د. أحمد خشبة يكتب: أنت تحتاح المزيد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تنظيم الإعلام.. شكرًا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أزمات وجودية

المزيد