إحالة سائق سيارة ميكروباص للمحاكمة الجنائية بتهمة دهس عامل بعين شمس

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، إحالة سائق سيارة ميكروباص للمحاكمة الجنائية، بتهمة دهس عامل أثناء قيادة دراجة نارية بمنطقة عين شمس.



تفاصيل القضية

ووجهت النيابة العامة للمتهم ، تهمة القتل الخطأ والقيادة برعونة وإهمال وعدم مراعاة لوائح وقوانين المرور.

تلقى قسم شرطة عين شمس بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم ووجود متوفى بأحد الطرق بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين أن العامل كان يقود دراجة نارية وأثناء سيره اصطدمت به سيارة، ما أدى إلى إصابته ووفاته في الحال، كما تمكن رجال المباحث من تحديد وضبط السيارة المتسببة في الحادث وقائدها، وبمواجهة اعترف بارتكاب الواقعة.