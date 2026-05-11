ضبط 136 ألف قرص أدوية طبية ومكملات غذائية مجهولة المصدر بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط أكثر من 136 ألف قرص أدوية طبية ومكملات غذائية مجهولة المصدر ومهربة جمركيا داخل مخزن دون ترخيص بالقاهرة.

تفاصيل القضية

نجحت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الاقتصادي من ضبط القائمين على إدارة مخزن لتجارة الأدوية الطبية دون ترخيص، كائن بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة وبحوزتهما أكثر من 136 ألف قرص أدوية طبية ومكملات غذائية دون مستندات دالة على مصدرها، تمهيدا لطرحها بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.