صدى البلد داخل غرفة عمليات حج القرعة بالمدينة.. خلية عمل لاتتوقف على مدار الساعة لخدمة الحجاج

على مدار 24 ساعة، لا تهدأ الحركة داخل غرفة عمليات بعثة حج القرعة بالمدينة المنورة، حيث يعمل الضباط والأفراد كخلية نحل متواصلة لضمان راحة الحجاج المصريين وتقديم الدعم الكامل لهم منذ لحظة وصولهم إلى الأراضي المقدسة وحتى تفويجهم لمكة المكرمة، في منظومة دقيقة تعتمد على السرعة والتنظيم والتدخل الفوري لحل أي معوقات قد تواجه ضيوف الرحمن.

فداخل غرفة العمليات، تتواصل أعمال المتابعة والرصد بشكل لحظي، بداية من استقبال الحجاج بالمطار، مرورًا بتسكينهم داخل الفنادق، وتنظيم زيارات الروضة الشريفة، وصولًا إلى متابعة الحالات الإنسانية والصحية والتعامل مع البلاغات المختلفة، بما يعكس حجم الجهد المبذول لتقديم موسم حج آمن ومنظم وميسر للحجاج المصريين.

وخلال جولة ميدانية أجراها مراسل موقع صدى البلد داخل غرفة عمليات بعثة حج القرعة بالمدينة المنورة، ظهر بوضوح حجم العمل المنظم والدقيق الذي تقوم به الغرفة، سواء في متابعة الحجاج منذ مغادرتهم مطار القاهرة وحتى وصولهم إلى مقار إقامتهم، أو في سرعة احتواء أي مواقف طارئة قد يتعرضون لها.

وتبدأ مهام الغرفة منذ لحظة سفر الحاج إلى المملكة العربية السعودية، مرورًا بمتابعة إجراءات الاستقبال بالمطارات، والتأكد من استقلال الحجاج للحافلات المخصصة لنقلهم إلى الفنادق، وصولًا إلى تسكينهم داخل مقار الإقامة المواجهة للمسجد النبوي.

وعقب وصول الحجاج إلى الفنادق، يصعد ضباط البعثة إلى الحافلات، بينما يتولى أعضاء غرفة العمليات مسح الكود الإلكتروني الخاص بكل حاج، ثم تسليمه أربعة كروت تشمل: كارت رقم الغرفة، وكارت الوجبة الجافة، وبطاقة “نسك” الذكية، بالإضافة إلى كارت زيارة الروضة الشريفة.

وتقوم غرفة العمليات بدور تنسيقي مهم مع السلطات السعودية لتنظيم زيارات الروضة الشريفة، حيث يتم يوميًا تفويج مجموعات من حجاج القرعة لأداء الزيارة بسهولة وتنظيم كامل.

ولا يقتصر دور الغرفة على متابعة الحجاج داخل المدينة المنورة فقط، بل يمتد أيضًا إلى تنظيم عمليات تفويجهم إلى مكة المكرمة وفق خطة دقيقة تضمن سهولة التنقل وانسيابية الحركة.

وتضم غرفة العمليات عددًا من الأقسام المتخصصة التي تسهم في رفع كفاءة الأداء وسرعة الاستجابة، من بينها قسم الأدلة الجنائية، المعني بالتعرف على هوية أي حاج مجهول من خلال مطابقة البصمات بالتنسيق مع إدارة الأدلة الجنائية بالقاهرة، بما يسمح بظهور النتيجة خلال 15 دقيقة فقط.

وتشمل الغرفة قسمًا لمتابعة المستشفيات والحالات الإنسانية والوفيات والتائهين، حيث يتم التنسيق بشكل مستمر مع البعثة الطبية للاطمئنان على الحالات المرضية، فضلًا عن سرعة التعامل مع البلاغات الخاصة بالحجاج المفقودين وإعادتهم إلى مقار إقامتهم.

وتضم الغرفة قسمًا للحقائب المفقودة، يتولى متابعة وإعادة الأمتعة لأصحابها في حال فقدانها أو استبدالها بين الفنادق، إلى جانب قسم الحاسب الآلي المسئول عن تسجيل بيانات جميع حجاج البعثة الرسمية إلكترونيًا، سواء من بعثات القرعة أو التضامن أو السياحة.

وفي السياق ذاته، يستمر الجسر الجوي بين مصر والمملكة العربية السعودية لنقل باقي حجاج بعثة القرعة إلى المدينة المنورة ومكة المكرمة خلال الأيام المقبلة، بالتزامن مع استمرار عمليات التفويج من المدينة إلى مكة، ضمن خطة تنظيمية متكاملة تستهدف تقديم موسم حج آمن ومنظم وميسر للحجاج المصريين.