قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غيبوبة ووفيات.. شهادات صادمة لأسر مرضى تركوا العلاج بسبب "الطيبات"
ترامب: سنستولي على اليورانيوم الإيراني ونراقبهم من الفضاء
بعد إحراجه.. وزير الزراعة يشكر دكتور البحوث الزراعية بالبحيرة : تعالى جنبى احسن يفتكروا حاجة
ترتيب المجموعة الأولى في الدوري المصري قبل الجولة الأخيرة
ملتقى المرأة بالجامع الأزهر: الرفق بالقوارير صمام أمان لاستقرار المجتمعات
مدبولي يتفقد مصنعا للأعمدة الهيكلية والحديد بأكتوبر ويؤكد دعم الدولة للصناعة وتوطين التكنولوجيا
بالقانون.. الحبس 7 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة الغش وتسريب امتحانات الثانوية العامة
إصابة وجرح بالوجه.. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة البحيرة
قوات الإحتلال الإسرائيلي تتوغل في ريف القنيطرة جنوب سوريا
رئيس الوزراء يجري بجولة موسعة لافتتاح وتفقد عدد من المصانع بالمنوفية
3.8 مليار دولار.. نتنياهو يثير الجدل بتصريح حول تقليل اعتماد إسرائيل على دعم أمريكا
وظائف شاغرة في شركة الكهرباء.. الشروط وطريقة التقديم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

صدى البلد داخل غرفة عمليات حج القرعة بالمدينة.. خلية عمل لاتتوقف على مدار الساعة لخدمة الحجاج

غرفة عمليات حج القرعة
غرفة عمليات حج القرعة
المدينة المنورة - مصطفى الرماح

على مدار 24 ساعة، لا تهدأ الحركة داخل غرفة عمليات بعثة حج القرعة بالمدينة المنورة، حيث يعمل الضباط والأفراد كخلية نحل متواصلة لضمان راحة الحجاج المصريين وتقديم الدعم الكامل لهم منذ لحظة وصولهم إلى الأراضي المقدسة وحتى تفويجهم لمكة المكرمة، في منظومة دقيقة تعتمد على السرعة والتنظيم والتدخل الفوري لحل أي معوقات قد تواجه ضيوف الرحمن.

فداخل غرفة العمليات، تتواصل أعمال المتابعة والرصد بشكل لحظي، بداية من استقبال الحجاج بالمطار، مرورًا بتسكينهم داخل الفنادق، وتنظيم زيارات الروضة الشريفة، وصولًا إلى متابعة الحالات الإنسانية والصحية والتعامل مع البلاغات المختلفة، بما يعكس حجم الجهد المبذول لتقديم موسم حج آمن ومنظم وميسر للحجاج المصريين.

وخلال جولة ميدانية أجراها مراسل موقع صدى البلد داخل غرفة عمليات بعثة حج القرعة بالمدينة المنورة، ظهر بوضوح حجم العمل المنظم والدقيق الذي تقوم به الغرفة، سواء في متابعة الحجاج منذ مغادرتهم مطار القاهرة وحتى وصولهم إلى مقار إقامتهم، أو في سرعة احتواء أي مواقف طارئة قد يتعرضون لها.

وتبدأ مهام الغرفة منذ لحظة سفر الحاج إلى المملكة العربية السعودية، مرورًا بمتابعة إجراءات الاستقبال بالمطارات، والتأكد من استقلال الحجاج للحافلات المخصصة لنقلهم إلى الفنادق، وصولًا إلى تسكينهم داخل مقار الإقامة المواجهة للمسجد النبوي.

وعقب وصول الحجاج إلى الفنادق، يصعد ضباط البعثة إلى الحافلات، بينما يتولى أعضاء غرفة العمليات مسح الكود الإلكتروني الخاص بكل حاج، ثم تسليمه أربعة كروت تشمل: كارت رقم الغرفة، وكارت الوجبة الجافة، وبطاقة “نسك” الذكية، بالإضافة إلى كارت زيارة الروضة الشريفة.

وتقوم غرفة العمليات بدور تنسيقي مهم مع السلطات السعودية لتنظيم زيارات الروضة الشريفة، حيث يتم يوميًا تفويج مجموعات من حجاج القرعة لأداء الزيارة بسهولة وتنظيم كامل.

ولا يقتصر دور الغرفة على متابعة الحجاج داخل المدينة المنورة فقط، بل يمتد أيضًا إلى تنظيم عمليات تفويجهم إلى مكة المكرمة وفق خطة دقيقة تضمن سهولة التنقل وانسيابية الحركة.

وتضم غرفة العمليات عددًا من الأقسام المتخصصة التي تسهم في رفع كفاءة الأداء وسرعة الاستجابة، من بينها قسم الأدلة الجنائية، المعني بالتعرف على هوية أي حاج مجهول من خلال مطابقة البصمات بالتنسيق مع إدارة الأدلة الجنائية بالقاهرة، بما يسمح بظهور النتيجة خلال 15 دقيقة فقط.

وتشمل الغرفة قسمًا لمتابعة المستشفيات والحالات الإنسانية والوفيات والتائهين، حيث يتم التنسيق بشكل مستمر مع البعثة الطبية للاطمئنان على الحالات المرضية، فضلًا عن سرعة التعامل مع البلاغات الخاصة بالحجاج المفقودين وإعادتهم إلى مقار إقامتهم.

وتضم الغرفة قسمًا للحقائب المفقودة، يتولى متابعة وإعادة الأمتعة لأصحابها في حال فقدانها أو استبدالها بين الفنادق، إلى جانب قسم الحاسب الآلي المسئول عن تسجيل بيانات جميع حجاج البعثة الرسمية إلكترونيًا، سواء من بعثات القرعة أو التضامن أو السياحة.

وفي السياق ذاته، يستمر الجسر الجوي بين مصر والمملكة العربية السعودية لنقل باقي حجاج بعثة القرعة إلى المدينة المنورة ومكة المكرمة خلال الأيام المقبلة، بالتزامن مع استمرار عمليات التفويج من المدينة إلى مكة، ضمن خطة تنظيمية متكاملة تستهدف تقديم موسم حج آمن ومنظم وميسر للحجاج المصريين.

بعثة حج القرعة المدينة المنورة راحة الحجاج الضباط ضيوف الرحمن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

بسبب فائض 200 مليون فرخة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

الدكتور مصطفى وزيري

وزير السياحة يوافق على إجازة بدون أجر للدكتور مصطفى وزيري حتى بلوغ سن المعاش

إجازة عيد الأضحى 2026

قرار حكومي مرتقب بشأن عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2026

اتحاد الكرة

‎زيادة عدد الأندية بدوري أبطال أفريقيا.. اتحاد الكرة ينهي حالة الجدل

الزمالك و اتحاد العاصمه

هل تعرض الزمالك للظلم أمام اتحاد العاصمة؟.. 4 خبراء أجانب يحسمون الجدل

سبب نزول آية الكرسي

ما هو سبب نزول آية الكرسي؟.. قصة عجيبة

كانت بتهرب من الضرب فسقطت من البلكونة.. ضبط المتهم في التسبب بإصابة زوجته بعد سقوطها من مرتفع ببورسعيد

كانت بتهرب من الضرب.. ضبط الزوج المتسبب في سقوط زوجته من البلكونة ببورسعيد

ييس توروب

خرج من حالة الصمت.. كواليس غضب توروب في الأهلي

ترشيحاتنا

لبنان

أكثر من 15 غارة إسرائيلية تستهدف البلدات جنوبي لبنان

لبنان

الإعلام اللبناني: رئيس الوزراء أكد ضرورة توثيق جرائم الحرب الإسرائيلية

الدكتور مصطفى مدبولى

شاهد.. مدبولي يفتتح عددا من المصانع بمدينتى السادات و6 أكتوبر

بالصور

بالأحمر النارى.. طارق العريان وزوجته يتبادلان الرومانسية فى آخر ظهور لهما

بالاحمر النارى.. زوجة طارق العريان يتبدلان الرومانسة فى اخر ظهور لهما
بالاحمر النارى.. زوجة طارق العريان يتبدلان الرومانسة فى اخر ظهور لهما
بالاحمر النارى.. زوجة طارق العريان يتبدلان الرومانسة فى اخر ظهور لهما

بـ البوركينى.. زوجة إمام عاشور تنشر صورة عائلية من أحدث ظهور

بالمايوه البوركينى..زوجةإمام تنشر صورة عائلية
بالمايوه البوركينى..زوجةإمام تنشر صورة عائلية
بالمايوه البوركينى..زوجةإمام تنشر صورة عائلية

جرأة و جمال.. دينا فؤاد تثير الجدل بفستان فيروزى

جرأة و جمال..دينا فؤاد تثير الجدل بفستان فيروزى
جرأة و جمال..دينا فؤاد تثير الجدل بفستان فيروزى
جرأة و جمال..دينا فؤاد تثير الجدل بفستان فيروزى

طريقة عمل الكفتة المشوية في الفرن

طريقه عمل الكفته المشويه في الفرن.
طريقه عمل الكفته المشويه في الفرن.
طريقه عمل الكفته المشويه في الفرن.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إلى سدنة معابد عقولهم الخربة!

د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: سجال القلوب

د. أحمد خشبة

د. أحمد خشبة يكتب: أنت تحتاح المزيد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تنظيم الإعلام.. شكرًا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أزمات وجودية

المزيد