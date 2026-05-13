ذكريات لا تغيب.. شمس البارودي تروي تفاصيل مؤثرة عن حياتها بعد رحيل زوجها وابنها

كشفت الفنانة المعتزلة شمس البارودي عن تأثرها الشديد بفيديو مصنوع بتقنية الذكاء الاصطناعي جمعها بزوجها الراحل الفنان حسن يوسف ونجلهما الراحل عبد الله، مؤكدة أن مشاهدة الفيديو كانت تتسبب لها في حالة من الحزن والبكاء الصامت.

وكتبت شمس البارودي عبر حسابها على فيسبوك: «مساء الخيرات والمسرات والهدايا من زوج شيرين بنت أختي الفنان طارق أبو السعود، بنتكلم وبيقولي رأيه هو وسناء أختي في بعض ما يخص الفيس بوك».

وأضافت أنها أخبرت طارق أبو السعود بأن فيديو «الصبر»، وهو مقطع بتقنية الذكاء الاصطناعي كان قد أرسله لها ونشرته عبر صفحتها، أصبح يؤثر عليها نفسيًا بشكل كبير، قائلة: «كل ما أشوفه وأسمع كلمات الأغنية يتسارع نبض قلبي وأستمر في بكاء بصمت يقتلني، وعاوزة أشيله من على صفحتي».

وأوضحت أن طارق أبو السعود عرض استبدال الفيديو، فطلبت منه وضع أي أغنية للفنانة فيروز، مؤكدة أن أغانيها كانت تمثل ذكرى خاصة تجمعها بزوجها الراحل، حيث قالت: «كنا نقعد نسمعها أنا وحبيبي وكأن أغانيها لنا فقط».

وتابعت شمس البارودي أنها فوجئت بعد انتهاء الحديث ووقت تناول العشاء بأغنية «بعدك على بالي»، معبرة عن حالة الارتباط الروحي التي لا تزال تجمعها بزوجها وابنها الراحل، قائلة: «ابني وجوزي مش بقلبي بس، في روحي ونبض قلبي وكياني كله.. عايشين معايا».

واختتمت رسالتها بالدعاء لطارق أبو السعود وزوجته شيرين، معبرة عن امتنانها لمشاعرهما ودعمهما الدائم لها، مرددة: «الحمد لله الحمد لله الحمد لله».