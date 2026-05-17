محافظ القليوبية: استمرار حملات تنفيذ إزالة مخالفات البناء

أكد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية على تكثيف الحملات لازالة مخالفات البناء بمختلف مناطق المحافظة ، مؤكدا على اهتمام الدولة بحماية أراضيها وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، مشدداً على أن القانون فوق الجميع، وذلك عقب بعض محاولات الاعتراض من الأهالي على تنفيذ الإزالة.



وأشار المحافظ إلى أن الدولة أقرّت منظومة متكاملة للتعامل مع مخالفات البناء والتعديات، تضمنت قوانين للتصالح وأخرى للتقنين بشروط ومحددات واضحة وملزمة للجميع، تهدف إلى تنظيم الأوضاع القانونية ولا يجوز استخدامها للتحايل أو استمرار المخالفات.

وكان محافظ القليوبية، قد قاد حملة مكبرة ضمن أعمال الموجة الـ29 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، نفذتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة قليوب، وأسفرت عن إزالة كلية لـ"جمالون" مخالف مقام على مساحة حوالي 4000 متر مربع بحوض "الخمسات" التابع لقرية زاوية النجار بمركز ومدينة قليوب، وذلك في إطار جهود الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية والتصدي لكافة أشكال البناء المخالف.

وتم تنفيذ الإزالة بالكامل حتى سطح الأرض باستخدام معدات ولودرات المحافظة والوحدة المحلية، وسط تأمين أمني مكثف، فيما وجه المحافظ باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المقاول والمواطن المخالف، مع إحالة الواقعة إلى النيابة العامة طبقاً للقوانين المنظمة، تأكيداً على التعامل الحاسم مع كافة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وعدم التهاون مع المخالفين.

وخلال متابعته الميدانية لأعمال الإزالة، شدد محافظ القليوبية على مسؤولي قطاع الزراعة بضرورة المتابعة المستمرة ورصد أي تعديات في مهدها والتعامل الفوري معها قبل تفاقمها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة ضد المخالفين دون تهاون.