الدولار يثبت عند 53.37 جنيه.. وترقب قرار الفائدة يحكم المشهد في البنوك



شهد سعر الدولار أمام الجنيه المصري حالة من الاستقرار في بداية تعاملات اليوم الخميس 21 مايو 2026، بالتزامن مع ترقب الأسواق لقرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة المقرر إعلانه مساء اليوم.

مستويات مستقرة بالسوق

واصل سعر الدولار ثباته داخل البنوك المصرية دون تغييرات ملحوظة، ليستقر متوسط السعر عند 53.37 جنيه، وسط حالة من الهدوء النسبي في حركة التداول.



سعر البنك المركزي



سجل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري 53.37 جنيه للشراء و53.47 جنيه للبيع، ليعكس استمرار حالة التوازن في سوق الصرف.



تفاوت محدود بالبنوك



تراوحت أسعار الدولار بين البنوك عند مستويات متقاربة، حيث سجل أدنى سعر 53.27 جنيه للشراء و53.37 جنيه للبيع، بينما وصل أعلى سعر إلى 53.42 جنيه للشراء و53.52 جنيه للبيع، مع بقاء أغلب البنوك عند مستوى 53.37 جنيه.