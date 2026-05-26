"إللي مش قادر يروح الحكومي".. الأطباء: لجوء المواطنين والطبيب للقطاع الخاص "ليس رفاهية"
عودة للتراجع من جديد.. أسعار الذهب تفاجئ المصريين في وقفة عيد الأضحى
الرئيس السيسي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من ملك البحرين للتهنئة بعيد الأضحى
الرئيس السيسي لملك البحرين: نثمن تهنئتكم بالعيد ونتمنى دوام الأمن والاستقرار للشعب الشقيق
الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الجو خلال الساعات المقبلة
وسط أجواء شديدة الحرارة.. توزيع مظلات وأكياس ثلج على حجاج عرفات
منتخب روسيا.. تعرف على منافس مصر في بروفة قوية قبل السفر للمونديال
فى أجواء روحانية بعرفات.. حجاج القرعة: الدولة وفرت لنا رحلة حج استثنائية
الإسعاف والطوارئ: شهداء ومصابون في قصف للاحتلال استهدف سيارة مدنية بغزة
تسلل مسيرة أطلقها حزب الله.. صفارات الإنذار تدوي في عدة مستوطنات إسرائيلية
إحتفال وهمي.. واقعة طريفة في تتويج ريفيرز يونايتد النيجيري بلقب الدوري|صور
خطبة عرفة.. الحذيفي يدعو إلى التقوى ووحدة المسلمين والتمسك بالتوحيد في أعظم المشاهد.. لا شعارات سياسية أو نداءات حزبية بالحج
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

للعام الثالث.. صندوق "تحيا مصر" يطلق مبادرة أضاحي لدعم 2.5 مليون مواطن

صندوق "تحيا مصر" يطلق مبادرة أضاحي للعام الثالث على التوالي لدعم 2.5 مليون مواطن
صندوق "تحيا مصر" يطلق مبادرة أضاحي للعام الثالث على التوالي لدعم 2.5 مليون مواطن
أ ش أ

تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بتكثيف جهود الحماية الاجتماعية؛ أطلق صندوق تحيا مصر، للعام الثالث على التوالي، مبادرة الأضاحي لدعم الأسر الأولى بالرعاية خلال أيام عيد الأضحى المبارك، مستهدفًا توزيع اللحوم على أكثر من 2.5 مليون مواطن في جميع محافظات الجمهورية.

وصرح تامر عبد الفتاح المدير التنفيذي للصندوق بأن عمليات ذبح الأضاحي تبدأ فور الانتهاء من صلاة عيد الأضحى، وتستمر حتى عصر آخر أيام التشريق، حيث يبلغ العدد الإجمالي لرؤوس الماشية التي سيتم ذبحها 2000 رأس ماشية بإجمالي صافي لحوم يبلغ 500 طن.

وأوضح أن كافة المراحل تتم داخل مجازر مطورة تحت إشراف طبي بيطري صارم لضمان سلامة اللحوم وصلاحيتها الغذائية، قبل تعبئتها ونقلها عبر سيارات مبردة ومجهزة للحفاظ على جودتها حتى تسليمها للمستحقين عند أبواب منازلهم.

وأضاف عبد الفتاح أن قوافل المبادرة مستمرة في عملها حتى بعد انقضاء أيام العيد؛ لضمان استمرار تدفق الدعم لكافة الأسر الأولى بالرعاية.

وكشريان خير يمتد من الإسكندرية إلى أسوان، تتحرك قوافل صندوق تحيا مصر وفق خريطة جغرافية دقيقة تغطي ربوع مصر بأكملها؛ إذ لا تقتصر المبادرة على محافظات الوجه البحري والدلتا فحسب، بل تمتد لتصل إلى عمق الصعيد والمحافظات الحدودية، ويمثل هذا الانتشار الشامل إرساءً حقيقيًا لمبدأ العدالة الاجتماعية، وتأكيدًا على أن ثمار العمل المجتمعي تصل إلى كل مواطن مستحق أينما كان.

في سياق متصل، أكد عبد الفتاح حرص الصندوق على نهجه القائم على إجراء تحديثات دورية وشاملة لقواعد بيانات المستحقين للدعم، وذلك في إطار جهود الصندوق الدؤوبة لضمان وصول الموارد والخدمات المخصصة إلى مستحقيها الفعليين، لا سيما الأسر الأولى بالرعاية.

وأشار إلى أن مبادرة الأضاحي تستهدف الأسر الأولى بالرعاية، وفي مقدمتها العاملون بهيئات النظافة والتجميل، وأسر الأيتام، والمرضى، وذوو الهمم، إلى جانب الأرامل، والمرأة المعيلة، والعمالة غير المنتظمة، فضلاً عن كبار السن ومستفيدي معاش "تكافل وكرامة"، وذلك لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهلهم وإدخال بهجة العيد على قلوبهم.

وتُعد مبادرة الأضاحي من صندوق تحيا مصر لتوزيع اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية نموذجًا رائعًا لقيم التكافل الاجتماعي، كما تُسلط الضوء على أهمية دور المجتمع المدني في مد يد العون للأسر المستحقة، ودعمهم في مختلف الظروف، خاصة خلال المناسبات الدينية.

أفضل سورة تُقرأ يوم عرفة بها ينزل الرزق طول السنة.. هل تعرفها؟

بدأ يوم عرفة 2026 الآن.. اغتنمه بأفضل 100 دعاء مستجاب.. و10 أعمال تدخلك الجنة

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 .. ظهرت الآن

متى يبدأ الدعاء يوم عرفة ومتى ينتهي؟.. الآن ويستجاب في 7 أوقات

قبل العيد بساعات.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

دعاء النبي يوم عرفة .. 40 كلمة جامعة للخيرات رددها الرسول لا تتركها حتى المغرب

قصة جبل عرفات ولماذا يقف عليه الحجاج وسبب تسميته بهذا الاسم؟ معلومات تهمك

مدحت العدل يناشد أحمد عز والسقا: أنتم فين من دعم الزمالك؟

الشرقية تتصدر الجمهورية في المبادرات الرئاسية للأورام السرطانية ودعم صحة المرأة

ماذا يأكل الحاج في الحر الشديد؟.. أطعمة ومشروبات تحميه من الإجهاد يوم عرفة

ماذا يأكل الحاج في الحر الشديد؟.. أطعمة ومشروبات تحميه من الإجهاد يوم عرفة

طريقة عمل الكرشة والفشة زي محلات السيدة

5 مشروبات تساعد على هضم لحوم العيد.. تقلل الانتفاخ والخمول بعد الأكل

علامات فساد اللحمة.. احذر هذه التغيرات الخطيرة في عيد الأضحى

كيف تحافظين على ثلاجتك من روائح اللحوم؟ 10 نصائح ذهبية خاصة في عيد الأضحى

بعد حديث عمرو أديب.. ما هو أفضل وقت لتناول الفتة في عيد الأضحى لتجنب التخمة؟

نهال علام تكتب: ماريو وأبو العباس

خالد عامر يكتب: الرئيس الذي كشف عمق الرؤية الإستراتيجية

محمد صابر يكتب: قراءة في توظيف مصطلح "الجاهلية الحديثة" لدى التنظيمات المتطرفة

بلال قنديل يكتب: الأمان

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الغرور من زاوية تربوية

