قطعة أرض| تفاصيل ضبط عامل بتهمة النصب علي شخص بسوهاج

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر القائم على النشر من قيام أحد الأشخاص ووالدته بالنصب عليه والاستيلاء منه على مبالغ مالية مقابل شراء قطعة أرض بسوهاج.

تفاصيل الواقعة

وبالفحص؛ أمكن تحديد القائم على النشر (عامل – مقيم بدائرة مركز شرطة المنشأة)، وبسؤاله قرر بتضرره من (أحد الأشخاص، ووالدته "لها معلومات جنائية" – مقيمان بذات الدائرة) لقيامهما بالنصب عليه والاستيلاء منه على مبلغ مالي مقابل شرائه قطعة أرض "ملك أحدهما" إلا أنه فوجئ بقيام المشكو في حقهما ببيع قطعة الأرض لآخر “تم تحرير محضر وما زال متداولاً قضائياً”.

وبسؤال المشكو في حقهما قررا بقيم الشاكي بشراء قطعة الأرض المشار إليها ودفع جزء من المبلغ المالي المتفق عليه، وحال مطالبتهما له بسداد باقي المبلغ قام بالمماطلة، فاتفقا عقب ذلك على استرداد قطعة الأرض الخاصة بهما منه وإعادة المبلغ المالي له وبيعها لآخر.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.