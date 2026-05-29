السكرتير العام المساعد بالأقصر يتابع انتظام حركة المواقف

قام اللواء محمد صحصاح السكرتير العام المساعد بالأقصر، ، بالمرور على مواقف شرق السكة وأرمنت، لمتابعة انتظام حركة النقل الداخلي والتأكد من انتظام خطوط السير المختلفة.

وخلال الجولة، حرص السكرتير العام المساعد على مراجعة حركة الركاب أثناء استقلالهم سيارات الأجرة بمختلف خطوط السير، كما قدم التهنئة للمواطنين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنياً لهم دوام الأمن والاستقرار.

وتبين خلال المتابعة انتظام حركة النقل الداخلي بالمواقف وعدم وجود أي معوقات، وذلك بحضور مؤمن محمد عبد النبي مدير مشروع المواقف بمحافظة الأقصر.