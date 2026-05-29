طريقة عمل فتة بالموزة الضانئ.. بمذاق لا يقاوم

فتة بالموزة الضانيء من الأكلات الشهية المفضلة لدى الكثير من الأشخاص بالأخص مع حلول عيد الأضحى المبارك.

قدمت الشيف ساندرا مكاري على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل فتة بالموزة الضانيء بمذاق لا يقاوم.

مقادير فتة بالموزة الضانيء



● موزة ضاني بالعضمة

● 2 كوب أرز

● 2 حبة جزر

● 2 حبة بطاطس

● 1 كوب مشروم

● 2 حبة كوسة

● بصلة كبيرة

● 3 فصوص ثوم

● 3 مكعب زبدة

● روزماري

● ورق لورا

● مرقة

● 1 معلقة صغيرة دبس رمان

● ½ معلقة صغيرة دقيق

الصلصة:

● ثوم مفروم يدوى

● خل

● 4 معلقة صلصة

● شوربة

● بابريكا

● ملح وفلفل مجروش

للتزيين:

● لوز صنوبري محمص

● شوربة

● 4 عيش بلدي محمص مكعبات



طريقة تحضير فتة بالموزة الضانيء



للموزة الضانى:

في بايركس توضع جميع المكونات ثم يوضع البايركس في الفرن حتى تمام الطهى.

الصلصة:

في كسارولة على النار توضع جميع المكونات للحصول على الصلصة المطلوبة.

للتزيين:

يزين طبق فتة الموزة الضاني بقليل من من لوز صنوبري محمص , شوربة , عيش بلدى محمص مكعبات ثم يقدم الطبق.