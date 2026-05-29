أطعمة ثاني أيام العيد.. طريقة عمل شاورما اللحم أحلى من المحلات

شاورما اللحم من الأكلات التي يعشق تناولها الكبار و الصغار مما يدفع العديد إلي شرائها من المطاعم و المحلات.



قدمت الشيف نهال الشناوي، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل شاورما اللحم فيما يلي…



مقادير شاورما اللحم



● سمن

● بصل أبيض مفروم ناعم

● نص كيلو لحمة شاورما

● فلفل أسود

● رشة جوزة الطيب

● نص ملعقة بهارات لحمة

● ملعقة كبيرة بهارات شاورما

● ملح

● ربع كوب دبس رمان

● ربع كوب خل

● ربع كوب طحينة

● بصل أحمر جوليان

● سماق

● بقدونس مفروم

للتقديم :

● عيش كايزر

● سلطة طحينة



طريقة تحضير شاورما اللحم



تبل اللحمة مع الطحينة ودبس الرمان وجميع البهارات والخل والبصل المفروم.

في وعاء تشوح الشاورما مع السمن.

يضاف البقدونس مع السماق والبصل الأحمر وتقدم في السندوتشات مع البطاطس وسلطة الطحينة.