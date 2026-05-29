طريقة عمل الكوارع في المنزل

الكوارع من أشهر أكلات عيد الأضحى، ويحبها كثيرون لمذاقها الغني وقيمتها الغذائية، ويمكن تحضيرها في المنزل بخطوات بسيطة للحصول على طعم شهي مثل المطاعم.

المكونات:

2 كوارع مقطعة ومنظفة

1 بصلة كبيرة

2 ورقة لورا

4 حبات حبهان

ملح وفلفل أسود

ملعقة صغيرة كمون

ماء ساخن

ثوم مفروم

ملعقة سمن أو زبدة

عصير ليمون



طريقة التحضير:

1. تُغسل الكوارع جيدًا بالماء والخل والليمون للتخلص من أي روائح.



2. تُسلق الكوارع في ماء مغلي لمدة 10 دقائق، ثم يتم التخلص من الماء الأول وغسلها مرة أخرى.



3. في حلة كبيرة توضع الكوارع مع البصل وورق اللورا والحبهان والملح والفلفل والكمون، ثم يُضاف الماء الساخن حتى يغطيها بالكامل.



4. تُترك على نار هادئة لمدة تتراوح بين 3 إلى 4 ساعات حتى تنضج تمامًا وتصبح طرية.



5. في طاسة، يُشوح الثوم في السمن حتى يكتسب لونًا ذهبيًا، ثم يُضاف إلى شوربة الكوارع لإعطاء نكهة مميزة.



6. تُقدم الكوارع ساخنة مع عصير الليمون ويمكن تقديمها بجانب الأرز أو الفتة.

نصائح لنجاح الكوارع:

إزالة الماء الأول أثناء السلق يساعد في التخلص من الزفارة.

الطهي البطيء يمنح الكوارع قوامًا طريًا ومذاقًا أفضل.

يمكن إضافة كرفس أو جزر للشوربة لمذاق أغنى وفائدة أكبر.