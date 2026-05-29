قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 29-5-2026 في ملاعب العالم
ثالث أيام العيد.. هذه أسعار الذهب في الصاغة صباح اليوم
وفاة والدة الفنان أحمد حلمي.. موعد ومكان الجنازة
مواعيد مباريات إياب نصف نهائي كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة
الأوردر اتأخر لأن العجل ثبتني.. ثور هارب يحطم دراجة عامل دليفري في حدائق الأهرام
تقدم في المفاوضات النووية بين واشنطن وطهران وسط خلافات عالقة
أوكرانيا: هجوم روسي واسع يستهدف أوديسا ويخلّف أضراراً كبيرة
الدعم النقدي المشروط 2026.. شروط استمرار صرف تكافل والفئات المستحقة بالقانون الجديد
حجاج بيت الله الحرام يؤدون طواف الإفاضة وسط خدمات متكاملة وتنظيم دقيق بالحرم
إزالة 90 حالة تعدٍ وذبح 21 ألف أضحية.. وزير الزراعة يقود جولات مفاجئة بالمحافظات في العيد
ثابت عند 7731 جنيها..أكبر أعيرة الذهب في أول تعاملات ثالث أيام العيد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

طريقة عمل الكوارع في المنزل

الكوارع
الكوارع
ريهام قدري

الكوارع من أشهر أكلات عيد الأضحى، ويحبها كثيرون لمذاقها الغني وقيمتها الغذائية، ويمكن تحضيرها في المنزل بخطوات بسيطة للحصول على طعم شهي مثل المطاعم.

المكونات:

2 كوارع مقطعة ومنظفة

1 بصلة كبيرة

2 ورقة لورا

4 حبات حبهان

ملح وفلفل أسود

ملعقة صغيرة كمون

ماء ساخن

ثوم مفروم

ملعقة سمن أو زبدة

عصير ليمون


طريقة التحضير:

1. تُغسل الكوارع جيدًا بالماء والخل والليمون للتخلص من أي روائح.


2. تُسلق الكوارع في ماء مغلي لمدة 10 دقائق، ثم يتم التخلص من الماء الأول وغسلها مرة أخرى.


3. في حلة كبيرة توضع الكوارع مع البصل وورق اللورا والحبهان والملح والفلفل والكمون، ثم يُضاف الماء الساخن حتى يغطيها بالكامل.


4. تُترك على نار هادئة لمدة تتراوح بين 3 إلى 4 ساعات حتى تنضج تمامًا وتصبح طرية.


5. في طاسة، يُشوح الثوم في السمن حتى يكتسب لونًا ذهبيًا، ثم يُضاف إلى شوربة الكوارع لإعطاء نكهة مميزة.


6. تُقدم الكوارع ساخنة مع عصير الليمون ويمكن تقديمها بجانب الأرز أو الفتة.

نصائح لنجاح الكوارع:

إزالة الماء الأول أثناء السلق يساعد في التخلص من الزفارة.

الطهي البطيء يمنح الكوارع قوامًا طريًا ومذاقًا أفضل.

يمكن إضافة كرفس أو جزر للشوربة لمذاق أغنى وفائدة أكبر.

الكوارع كوارع طريقة عمل الكوارع عيد الاضحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

طلع 100 جنيه.. الذهب يرتفع في ثاني أيام العيد اعرف الجرام وصل كام؟

الطقس في مصر

حالة الطقس .. سحب رعدية تغطي 3 محافظات وتحذيرات من بعض الظواهر

هرم خوفو

الكشف عن أحد أكثر الأسرار غموضًا داخل الهرم الأكبر.. ماذا وجد العلماء؟

الحريق

محافظ القليوبية: لا إصابات خطيرة بحريق العبور وجار أعمال التبريد

ارشيفيه

من غير مقدم كبير.. كل ما تريد معرفته عن شقق الإيجار التمليكي 2026

خدمة كاش اواي

4 طرق لسحب أموال كاش تغنيك عن ماكينات الـ ATM.. فلوسك من السوبر ماركت

عصابة الذهب المضروب

القصة الكاملة في واقعة القبض على 6 متهمين صنعوا جنيهات ذهب من النحاس وباعوها للمواطنين

الزمالك

ناقد رياضي يعلن مفاجأة بشأن قضايا الزمالك: 18 إيقاف قيد كما هي

ترشيحاتنا

منتخب مصر

حسام حسن يواصل التألق مع منتخب مصر قبل كأس العالم 2026 ويصل للفوز رقم 18

منتخب مصر

أحمد حسن: زيكو قادر على قيادة هجوم منتخب مصر في كأس العالم

حمزه عبدالكريم

حمزة عبد الكريم يخطف الأنظار في أول ظهور مع منتخب مصر

بالصور

ولي العهد السعودي يقيم حفل الاستقبال السنوي لكبار الشخصيات بموسم الحج

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يستقبل رئيس الوزراء مصطفى مدبولي
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يستقبل رئيس الوزراء مصطفى مدبولي
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يستقبل رئيس الوزراء مصطفى مدبولي

اكسري روتين أكلات العيد .. طريقة عمل فتة الملوخية باللحمة والخل والزبادي والثوم

فتة الملوخية
فتة الملوخية
فتة الملوخية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

المزيد