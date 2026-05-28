قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كأس أمم إفريقيا.. موعد مباراة منتخب مصر وتنزانيا لـ الناشئين
الأمم المتحدة تدرج إسرائيل ضمن القائمة السوداء المرتبطة بالعنف الجنسي في فلسطين
الصحة: برنامج صحي توعوي شامل في كافة المحافظات خلال أيام العيد
إقبال كثيف على المتنزهات في البحيرة للاحتفال بعيد الأضحى
اتصالات لاحتواء التصعيد.. بيزشكيان وشهباز شريف يبحثان وقف الحرب وسط توتر في هرمز
محمود الليثي يشارك صورة من الحج رفقة محمد رمضان
الأرصاد: طقس حار نهارا ومعتدل ليلا.. وشبورة صباحية وفرص أمطار خفيفة بالسواحل الغربية
تفاصيل شقق الإسكان الاجتماعي 2026 في مصر .. المساحات والأسعار
مجزرة جديدة بغزة.. 10 شهداء بينهم أطفال وعائلات كاملة في غارة على شارع عمر المختار
مد ساعات تشغيل الخط الثالث للمترو حتى الثانية صباحا بسبب مباراة مصر وروسيا
رسميا.. التعليم تعلن موعد ورابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 ومقار اللجان
هل يجوز صيام يوم القر؟ تعرف على فضله ومعناه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

لسفرة تاني يوم العيد.. طريقة عمل طاجن ورق عنب بالكوارع

طاجن ورق عنب بالكوارع
طاجن ورق عنب بالكوارع
هاجر هانئ

طاجن ورق عنب بالكوارع من الأطباق الرئيسية التي يمكنك تطبيقها في المنزل و تقديمها لأفراد أسرتك و ضيوفك على سفرة ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.

قدمت الشيف نجلاء الشرشابي، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل طاجن ورق عنب بالكوارع فيما يلي…..

مقادير طاجن ورق عنب بالكوارع


● ورق عنب

● أرز

● كوارع مسلوقة مخلية

● شوربة الكوارع

● عصير طماطم

● ثوم مفروم

● شبت

● بقدونس

● كزبرة خضراء

● بصل مفروم

● صلصة طماطم

● فلفل حار مفروم

● سمنة

● بهارات

● ملح

● فلفل اسود

طريقة تحضير طاجن ورق عنب بالكوارع


يشوح البصل في الزيت في إناء على النار
يضاف الملح والفلفل وعصير الطماطم والخضرة والأرز
يضاف الفلفل الحار المفروم والثوم والبهارات حسب الرغبة ويقلب كل الخليط
يحشى ورق العنب بخليط الأرز ويرص فى طاجن
يضاف على الوجه الكوارع المخلية
تخلط الشوربة مع الصلصة والملح والفلفل والزيت حسب الحاجة
يضاف خليط الشوربة على الوجه ويسقى به المحشى
يوضع الطاجن فى الفرن حتى تمام النضج
يقدم طاجن ورق العنب بالكوارع  .

ورق عنب بالكوارع طاجن ورق عنب بالكوارع مقادير طاجن ورق عنب بالكوارع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجاموس ترامب

تحول لرمز شعبي.. بنجلاديش تنقذ الجاموس "ترامب" من الذ بح في عيد الأضحى

حسين الشحات

عرض مغري.. بيراميدز يسعى لخطف نجم هجوم الأهلي

السيدة المسنة

كلها دهن فين اللحمة.. سيدة تهاجم أحد جيرانها بسبب هدية أضحية العيد

الزمالك

الباقي في الطريق.. الزمالك ينهي 8 قضايا قانونية ويواصل التحرك

البرازيلي تشاموسكا

حقيقة اقتراب البرازيلي تشاموسكا من تدريب الأهلي

معتمد جمال

لخلافة معتمد جمال.. تامر عبد الحميد يكشف تفاصيل مفاوضات الزمالك مع مدربين برتغاليين

هجمات امريكية

الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قاعدة أمريكية

عصام الحضري

الأعظم في تاريخ القارة.. الغندور يعلق بعد أزمة الحضري وزيزو

ترشيحاتنا

فيلم 7 dogs

نجاح كبير لفيلم 7 Dogs في افتتاح فرع سينما الشعب بالغردقة

بيطري الشرقية

بيطري الشرقية يٌنهى ذبح 1153 أضحية بالمجان فى أول أيام عيد الأضحى

صحة الشرقية

وكيل صحة الشرقية يتابع التأمين الطبي وانتشار فرق المبادرات وتنظيم الأسرة بالمساجد

بالصور

بعد عزومات عيد الأضحى.. ماذا تفعل إذا تناولت الطعام بكثرة؟

بعد عزومات عيد الأضحى.. ماذا تفعل إذا تناولت الطعام بكثرة؟
بعد عزومات عيد الأضحى.. ماذا تفعل إذا تناولت الطعام بكثرة؟
بعد عزومات عيد الأضحى.. ماذا تفعل إذا تناولت الطعام بكثرة؟

هدى الإتربي تثير الجدل في أحدث ظهور لها

هدى الاتربي تثير الجدل باطلالتها الأخيرة
هدى الاتربي تثير الجدل باطلالتها الأخيرة
هدى الاتربي تثير الجدل باطلالتها الأخيرة

طبق غير تقليدي.. طريقة عمل لحم بالكاري

طريقة عمل لحم بالكاري..
طريقة عمل لحم بالكاري..
طريقة عمل لحم بالكاري..

طريقة عمل الممبار خطوة بخطوة

طريقة عمل الممبار
طريقة عمل الممبار
طريقة عمل الممبار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

المزيد