لسفرة تاني يوم العيد.. طريقة عمل طاجن ورق عنب بالكوارع

طاجن ورق عنب بالكوارع من الأطباق الرئيسية التي يمكنك تطبيقها في المنزل و تقديمها لأفراد أسرتك و ضيوفك على سفرة ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.

قدمت الشيف نجلاء الشرشابي، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل طاجن ورق عنب بالكوارع فيما يلي…..

مقادير طاجن ورق عنب بالكوارع



● ورق عنب

● أرز

● كوارع مسلوقة مخلية

● شوربة الكوارع

● عصير طماطم

● ثوم مفروم

● شبت

● بقدونس

● كزبرة خضراء

● بصل مفروم

● صلصة طماطم

● فلفل حار مفروم

● سمنة

● بهارات

● ملح

● فلفل اسود

طريقة تحضير طاجن ورق عنب بالكوارع



يشوح البصل في الزيت في إناء على النار

يضاف الملح والفلفل وعصير الطماطم والخضرة والأرز

يضاف الفلفل الحار المفروم والثوم والبهارات حسب الرغبة ويقلب كل الخليط

يحشى ورق العنب بخليط الأرز ويرص فى طاجن

يضاف على الوجه الكوارع المخلية

تخلط الشوربة مع الصلصة والملح والفلفل والزيت حسب الحاجة

يضاف خليط الشوربة على الوجه ويسقى به المحشى

يوضع الطاجن فى الفرن حتى تمام النضج

يقدم طاجن ورق العنب بالكوارع .