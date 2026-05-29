حلويات العيد.. طريقة عمل الرقاق بالسكر في المنزل

الرقاق بالسكر من الحلويات البسيطة والاقتصادية التي يفضلها الكثير خلال أيام عيد الأضحى، خاصة مع تجمعات العائلة، حيث يتميز بطعمه الخفيف وسهولة تحضيره بمكونات متوفرة في كل منزل.

المكونات:

رقاق ناشف

2 كوب لبن

2–3 ملاعق سكر (حسب الرغبة)

2 ملعقة زبدة أو سمن

فانيليا (اختياري)

مكسرات أو قرفة للتزيين (اختياري)



طريقة التحضير:

1. يُسخن اللبن على النار مع السكر والفانيليا حتى يذوب السكر تمامًا.



2. يُدهن صينية بقليل من السمن.



3. يُكسر الرقاق إلى قطع متوسطة ويوضع في الصينية على طبقات.



4. يُسكب خليط اللبن الساخن تدريجيًا فوق الرقاق حتى يتشرب جيدًا.



5. تُضاف قطع صغيرة من الزبدة أو السمن على الوجه لزيادة الطعم الغني.



6. تُدخل الصينية إلى فرن متوسط الحرارة حتى يتماسك الخليط ويأخذ لونًا ذهبيًا خفيفًا.



7. بعد الخروج من الفرن يُترك ليهدأ قليلًا ثم يُقطع ويُقدم.

نصائح لنجاح الوصفة:

يفضل استخدام رقاق طازج أو محمص جيدًا حتى لا يصبح طريًا أكثر من اللازم.

يمكن إضافة مكسرات أو جوز هند لمذاق أغنى.

يمكن زيادة كمية السكر أو تقليلها حسب الرغبة.



حل بسيط وسريع لحلوى عيد لذيذة تناسب جميع أفراد الأسرة.