قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصرع 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين في انفجار هائل هز مدينة دالاس الأمريكية
مستغرب.. مراد مكرم يعلق على مشاركة 7 لاعبين من الأهلي في ودية روسيا
ماتنزلش في اجازة العيد.. اشحن عداد الكهرباء بالفيزا | اعرف الخطوات
دويدار: حسام حسن غير مقتنع بمصطفى محمد.. واستبعاده فني وليس بسبب الزمالك
أخلوا منازلكم.. جيش الاحتلال ينذر سكان قرية عين قانا اللبنانية
طاعات وقربات ينبغي فعلها في أيام التشريق..تعرف عليها
رقم قياسي جديد.. تركي آل الشيخ يتغنى بإيرادات فيلم 5 Dogs
روسيا: اعتراض وتدمير 208 طائرات مسيرة أوكرانية خلال الليل
خالد الغندور يكشف حقيقة رحيل خوان بيزيرا من الزمالك
بدء التحويل بين المدارس أول يوليو .. وصدى البلد ينشر الضوابط والشروط
انفجار صاروخ لاستكشاف الفضاء في ولاية فلوريدا الأمريكية
حسام حسن : اكتشفت مواهب كثيرة مع المنتخب ومخدتش حقي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

حلويات العيد.. طريقة عمل الرقاق بالسكر في المنزل

الرقاق بالسكر
الرقاق بالسكر
ريهام قدري

الرقاق بالسكر من الحلويات البسيطة والاقتصادية التي يفضلها الكثير خلال أيام عيد الأضحى، خاصة مع تجمعات العائلة، حيث يتميز بطعمه الخفيف وسهولة تحضيره بمكونات متوفرة في كل منزل.

المكونات:

رقاق ناشف

2 كوب لبن

2–3 ملاعق سكر (حسب الرغبة)

2 ملعقة زبدة أو سمن

فانيليا (اختياري)

مكسرات أو قرفة للتزيين (اختياري)


طريقة التحضير:

1. يُسخن اللبن على النار مع السكر والفانيليا حتى يذوب السكر تمامًا.


2. يُدهن صينية بقليل من السمن.


3. يُكسر الرقاق إلى قطع متوسطة ويوضع في الصينية على طبقات.


4. يُسكب خليط اللبن الساخن تدريجيًا فوق الرقاق حتى يتشرب جيدًا.


5. تُضاف قطع صغيرة من الزبدة أو السمن على الوجه لزيادة الطعم الغني.


6. تُدخل الصينية إلى فرن متوسط الحرارة حتى يتماسك الخليط ويأخذ لونًا ذهبيًا خفيفًا.


7. بعد الخروج من الفرن يُترك ليهدأ قليلًا ثم يُقطع ويُقدم.

نصائح لنجاح الوصفة:

يفضل استخدام رقاق طازج أو محمص جيدًا حتى لا يصبح طريًا أكثر من اللازم.

يمكن إضافة مكسرات أو جوز هند لمذاق أغنى.

يمكن زيادة كمية السكر أو تقليلها حسب الرغبة.


حل بسيط وسريع لحلوى عيد لذيذة تناسب جميع أفراد الأسرة.

الرقاق بالسكر رقاق الرقاق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

طلع 100 جنيه.. الذهب يرتفع في ثاني أيام العيد اعرف الجرام وصل كام؟

بسنت رحمى

إحنا في غابة.. بالدموع فتاة تروي تعرضها للإهانة والاعتداء في شرم الشيخ

خدمة كاش اواي

4 طرق لسحب أموال كاش تغنيك عن ماكينات الـ ATM.. فلوسك من السوبر ماركت

ارشيفيه

من غير مقدم كبير.. كل ما تريد معرفته عن شقق الإيجار التمليكي 2026

منتخب مصر

قرار رسمي من فيفا لمنتخب مصر قبل كأس العالم 2026

الزمالك

ناقد رياضي يعلن مفاجأة بشأن قضايا الزمالك: 18 إيقاف قيد كما هي

مشاجرة اثناء رؤية طفل

اشتباكات بالايدي وسباب بين طليقين.. واقعة مؤسفة أثناء الرؤية داخل مركز شباب

ياسمين عبد العزيز

ضحك ودهشة.. موقف طريف بين ياسمين عبدالعزيز وإعلامي يمني خلال الحج

ترشيحاتنا

حج الجمعيات

حجاج الجمعيات الأهلية يواصلون رمي الجمرات

أحد المتطوعين وهو يحمل حاجًا مسنًا

مشهد إنساني مؤثر.. متطوع يحمل حاجا على ظهره في مشعر مِنى

وزير الزراعة

وزير الزراعة يشدد على تكثيف التفتيش بأسواق الماشية ومنافذ بيع اللحوم خلال العيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

المزيد