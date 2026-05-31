محافظ المنيا: أنهينا عصر نقل الركاب بالبيك أب ومستمرون في تطوير المواقف ومنظومة النقل

تفقد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، موقف وسوق قرية تل بني عمران الحضاري بمركز ديرمواس، والذي تم تنفيذه ضمن مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، الهادفة إلى الارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة بالقرى الأكثر احتياجًا.

وخلال الجولة، حرص المحافظ على لقاء السائقين والمواطنين داخل الموقف، واستمع إلى آرائهم بشأن مستوى الخدمات المقدمة، حيث أشادوا بما تحقق من تطوير ملموس في منظومة النقل الآمن، خاصة بعد تفعيل حظر استخدام سيارات «البيك أب» في نقل الركاب، وما تبع ذلك من جهود المحافظ لتوفير وسائل نقل آدمية وآمنة ومريحة، في إطار خطة المحافظة للارتقاء بخدمات النقل الجماعي من خلال فتح باب التراخيص لسيارات الأجرة بمختلف المراكز والقرى .

وأكد اللواء عماد كدواني أن إنشاء المواقف والأسواق الحضارية يعد أحد المحاور الرئيسية في خطة الدولة للقضاء على العشوائية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن موقف تل بني عمران يوفر مساحات منظمة ومجهزة لسيارات الأجرة، بما يسهم في تنظيم الحركة المرورية والحد من التكدسات والاختناقات، فضلًا عن توفير بيئة أكثر أمانًا وراحة للمواطنين.

من جانبه، أوضح محمد محمود، رئيس مركز ومدينة ديرمواس، أن السوق الحضاري يخدم أهالي قرية تل بني عمران والقرى التابعة لها وقرى شرق النيل، ويوفر بيئة تجارية منظمة تتيح للتجار ممارسة أنشطتهم بصورة حضارية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات وتنشيط الحركة التجارية بالمنطقة.

وأضاف رئيس المركز أن السوق الحضاري يضم 8 محلات تجارية مجهزة، إلى جانب دورات مياه وخدمات أساسية، بما يوفر بيئة خدمية متكاملة للتجار والمترددين على السوق، ويسهم في دعم النشاط الاقتصادي وخلق فرص أفضل للتنمية الاقتصادية.