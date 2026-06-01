قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد انتهاء إعارته.. أشرف داري يشكر كالمار وجماهيره قبل العودة للأهلي
معلومات الوزراء: مصر حققت تقدما ملحوظا في مسار التحول الرقمي
الفراخ بـ 80 جنيها.. انخفاض أسعار الدواجن والبيض اليوم
وزير الخارجية ونظيره الكاميروني يبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي والتنسيق الأفريقي المشترك
الغندور: منذ تطبيق تقنية الفار.. الزمالك والأهلي تقاسما البطولات
الذهب يتراجع مع صعود الدولار والنفط وترقب قرار ترامب بشأن إيران
الصحة: مبادرة "عيون أطفالنا مستقبلنا" تستهدف الأطفال من سن 5 إلى 12 سنة بالمدارس
3 شروط تحكم مستقبل محمد صلاح.. لماذا لا يكفي المال لإقناع نجم مصر بالانتقال إلى الدوري السعودي؟
الدولار والدينار.. أسعار العملات اليوم الإثنين 1 يونيو
الجيش الإسرائيلي يصدر تحذيرا بإخلاء 7 قرى جنوبي لبنان
تنسيق الجامعات 2026.. موعد انطلاق اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة
الغندور يوجه رسالة ساخرة لمنتقدي الكونفدرالية: الباب اتقفل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط 156 مخالفة تموينية خلال حملات على المخابز والأسواق بالمنيا

حملات تموينية متنوعة
حملات تموينية متنوعة
ايمن رياض

أكد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، استمرار تكثيف الحملات التموينية والرقابية على المخابز البلدية والأسواق والمحلات التجارية ومنافذ صرف السلع المدعمة، لضبط المخالفات والتصدي لمحاولات التلاعب بالسلع المدعمة والاستراتيجية ، وضمان وصول الدعم لمستحقيه والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وأوضح المهندس حلمي الزهري وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات الرقابية التي نفذتها مديرية التموين بالتعاون مع الجهات المعنية ، أسفرت عن تحرير 156 مخالفة تموينية متنوعة بمختلف مراكز المحافظة، شملت قطاعات المخابز والأسواق والمواد البترولية ومنافذ صرف السلع التموينية.

ففي مجال المخابز البلدية، تم تحرير 79 مخالفة تموينية، تنوعت بين إنتاج خبز ناقص الوزن، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم وجود ميزان بالمخبز، وعدم الإعلان عن لوحة التعليمات، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين، إلى جانب مخالفة عدم الاحتفاظ بسجل التفتيش.

وفي مجال الأسواق، تمكنت الحملات من تحرير 71 محضرًا متنوعًا، شملت ضبط سلع مجهولة المصدر والتحفظ على كميات منها، وتحرير محاضر لعرض سلع منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي مع مصادرة الكميات المضبوطة، فضلًا عن مخالفات الذبح خارج المجازر الحكومية ومصادرة كميات من اللحوم البلدية، بالإضافة إلى مخالفات عدم حمل شهادات صحية وعدم الإعلان عن الأسعار.

كما أسفرت الحملات في مجال المواد البترولية عن تحرير محضر لإدارة محطة وقود “طلمبة رصيف” بدون ترخيص، مع مصادرة كمية من المواد البترولية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفيما يتعلق بالبدالين التموينيين ومنافذ صرف السلع المدعمة، تم تحرير 5 محاضر تنوعت بين الغلق بدون عذر مسبق، وعدم الإعلان عن المقررات التموينية، وعدم ممارسة النشاط، وعدم إصدار بون الصرف للمواطنين

المنيا محافظ حملات تموين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اجازة رأس السنة الهجرية 2026

موعد أول إجازة رسمية بعد عيد الأضحى.. كام عطلة في يونيو

اميرة نور

الحقوني أنا في القسم.. صرخة استغاثة من المذيعة أميرة نور تهز السوشيال ميديا

أسعار البنزين والسولار اليوم 1 يونيو 2026 في مصر

أسعار البنزين والسولار اليوم 1 يونيو 2026 في مصر

أسعار الدواجن

هبوط جديد.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم بالأسواق

أرشيفية

بعد انخفاض الجنيه 6 آلاف.. موجة تراجع غير متوقع في الذهب هذا التوقيت

النادي الأهلي

مهاجم سوبر يقترب من الأهلي.. تحركات جديدة لحسم صفقة أجنبية قوية

وزير التربية والتعليم

إعلان أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 بموقع وزارة التربية والتعليم مساء اليوم

الزمالك

مصدر باتحاد الكرة: الزمالك يشارك في دوري أبطال أفريقيا بشكل طبيعي

ترشيحاتنا

أرشيفية

بعد انخفاض الجنيه 6 آلاف.. موجة تراجع غير متوقع في الذهب هذا التوقيت

الواقعة

شهود عيان يكشفون تفاصيل إنهاء حياة ربة منزل على يد زوجها بطوخ

هيئة المحكمة

بعد سجن ابنتيها.. إعادة محاكمة أم في قضية تزوير مفردات راتب طليقها

بالصور

طريقة عمل ساندويتش آيس كريم

طريقة عمل ساندويتش ايس كريم
طريقة عمل ساندويتش ايس كريم
طريقة عمل ساندويتش ايس كريم

بسكارف على الرأس.. ملك احمد زاهر تخطف الأنظار

.ملك احمد زاهر تخطف الانظار بجمالها
.ملك احمد زاهر تخطف الانظار بجمالها
.ملك احمد زاهر تخطف الانظار بجمالها

التثدي عند الرجال.. متى يكون طبيعيًا ومتى يحتاج للعلاج؟

التثدي عند الرجال.. متى يكون طبيعيًا ومتى يحتاج للعلاج؟
التثدي عند الرجال.. متى يكون طبيعيًا ومتى يحتاج للعلاج؟
التثدي عند الرجال.. متى يكون طبيعيًا ومتى يحتاج للعلاج؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: العودة من الإجازة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

المزيد