ضبط 156 مخالفة تموينية خلال حملات على المخابز والأسواق بالمنيا

أكد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، استمرار تكثيف الحملات التموينية والرقابية على المخابز البلدية والأسواق والمحلات التجارية ومنافذ صرف السلع المدعمة، لضبط المخالفات والتصدي لمحاولات التلاعب بالسلع المدعمة والاستراتيجية ، وضمان وصول الدعم لمستحقيه والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وأوضح المهندس حلمي الزهري وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات الرقابية التي نفذتها مديرية التموين بالتعاون مع الجهات المعنية ، أسفرت عن تحرير 156 مخالفة تموينية متنوعة بمختلف مراكز المحافظة، شملت قطاعات المخابز والأسواق والمواد البترولية ومنافذ صرف السلع التموينية.

ففي مجال المخابز البلدية، تم تحرير 79 مخالفة تموينية، تنوعت بين إنتاج خبز ناقص الوزن، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم وجود ميزان بالمخبز، وعدم الإعلان عن لوحة التعليمات، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين، إلى جانب مخالفة عدم الاحتفاظ بسجل التفتيش.

وفي مجال الأسواق، تمكنت الحملات من تحرير 71 محضرًا متنوعًا، شملت ضبط سلع مجهولة المصدر والتحفظ على كميات منها، وتحرير محاضر لعرض سلع منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي مع مصادرة الكميات المضبوطة، فضلًا عن مخالفات الذبح خارج المجازر الحكومية ومصادرة كميات من اللحوم البلدية، بالإضافة إلى مخالفات عدم حمل شهادات صحية وعدم الإعلان عن الأسعار.

كما أسفرت الحملات في مجال المواد البترولية عن تحرير محضر لإدارة محطة وقود “طلمبة رصيف” بدون ترخيص، مع مصادرة كمية من المواد البترولية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفيما يتعلق بالبدالين التموينيين ومنافذ صرف السلع المدعمة، تم تحرير 5 محاضر تنوعت بين الغلق بدون عذر مسبق، وعدم الإعلان عن المقررات التموينية، وعدم ممارسة النشاط، وعدم إصدار بون الصرف للمواطنين